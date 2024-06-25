В Жироне приняли решение о карьере Цыганкова

Виктор Цыганков и Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Виктор Цыганков является одним из футболистов сборной Украины, входящих в список трансферных целей европейских клубов. "Жирона", за которую выступает полузащитник, уже получила предложение о его переходе.

В каталонском клубе тщательно обдумали решение о будущем Цыганкова, сообщает Mundo Deportivo.

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Прошлый сезон стал одним из самых успешных в карьере Виктора Цыганкова. Украинский футболист провел в "Жироне" 36 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач. Полузащитник помог каталонцам завоевать бронзовую награду и впервые в истории клуба пробиться в Лигу чемпионов.

Где будет играть Цыганков

Успешная игра украинского футболиста привлекла к нему внимание многих европейских клубов во главе с мюнхенской "Баварией". Английский "Астон Вилла" уже направил запрос "Жироне" по поводу трансфера Цыганкова.

Виктор Цыганков перед матчем сборной Украины Фото: скриншот Megogo

Однако каталонцы хотят, чтобы Виктор продолжил карьеру в "Жироне". Сам футболист тоже не желает покидать свою команду. У него сложились хорошие отношения с главным тренером "Жироны" Мичелом Санчесом. Хавбек хочет сыграть в составе своей команды в Лиге чемпионов. К тому же семье Цыганкова хорошо в Каталонии.

После окончания чемпионата Европы украинский футболист может продлить контракт с "Жироной".

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