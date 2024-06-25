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Довбик може не зіграти проти збірної Бельгії — хто його замінить

25 червня 2024 13:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик може не зіграти за збірну України у матчі з Бельгією
Мудрик, Забарний, Шапаренко та Довбик. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тренерський штаб збірної України може змінити склад команди на матч третього туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу проти Бельгії. Один із лідерів "синьо-жовтих" розпочне гру на лаві запасних.

Зміни у збірній України не зачеплять позиції голкіпера, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна України зіграє із Бельгією у середу, 26 червня. О 19:00 команди виведе на поле стадіон у Штутгарті англійський суддя Ентоні Тейлор. Підопічним Сергія Реброва у цьому матчі необхідна перемога.

Роман Яремчук та Максим Таловерів
Роман Яремчук та Максим Таловерів під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Зміни до збірної України

Експерти з УЄФА дійшли висновку, що тренерський штаб "синьо-жовтих" змінить склад на матч із Бельгією. Місце у воротах збереже Анатолій Трубін. Збірна України зіграє в три центральні захисники.

Артем Довбик
Артем Довбик у автобусі збірної України. Фото: скриншот Взбірна

Головна зміна торкнеться лінії атаки. Замість Артема Довбика на поле може вийти Роман Яремчук, який забив переможний гол у нещодавньому матчі зі Словаччиною (2:1).

Орієнтовний склад збірної України:

Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко — Циганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик — Яремчук.

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Збірна України з футболу
Артем Довбик
Євро-2024
Збірна Бельгії по футболу

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