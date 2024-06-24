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Скандальний суддя працюватиме на матчі збірних України та Бельгії — про кого йдеться

24 червня 2024 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна — Бельгія — на матчі Євро-2024 працюватиме скандальний суддя
Ентоні Тейлор на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Матч збірних України та Бельгії на груповій стадії Євро-2024 обслужить відомий арбітр Ентоні Тейлор з Англії. Він уже працював на матчах континентальної першості у Німеччині.

Тейлор здобув неоднозначну репутацію за останні роки, повідомляє Daily Mail.

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У середу, 26 червня, збірна України зіграє із національною командою Бельгії на стадіоні у німецькому місті Штуттгарт. О 19:00 за київським часом команди виведе на поле суддя Ентоні Тейлор з Англії.

Ентоні Тейлор
Ентоні Тейлор у матчі збірних Нідерландів та Франції. Фото: Reuters/Karina Hessland

Статистика карток Тейлора

Британець є суддею ФІФА із 2013 року. На чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині 45-річний Ентоні Тейлор є одним із претендентів на роботу у фінальному поєдинку турніру.

На матчі Україна — Бельгія саме Ентоні Тейлор буде головним арбітром. Англійці Гаррі Бесквік та Адам Нанн працюватимуть бічними арбітрами. Гленн Нюберг зі Швеції стане резервним рефері. За систему VAR будуть відповідати Стюарт Атвелл і Девід Кут (обидва — з Англії), а також Марк Фрітц з Німеччини.

Тейлор має неоднозначну репутацію в Європі. Він судив фінал Ліги Європи-2023 між "Севільєю" та "Ромою", після чого італійські вболівальники переслідували й самого суддю, і його родину.

Тейлор у середньому показує менш як 4 жовтих карток за матч. У 9 із 10 останніх поєдинках він нікого не видаляв з поля. Однак у 2 із чотирьох останніх матчів Тейлор призначав пенальті.

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