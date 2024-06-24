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Скандальный судья будет работать на матче сборных Украины и Бельгии — о ком речь

24 июня 2024 14:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина — Бельгия — на матче Евро-2024 будет работать скандальный судья
Энтони Тейлор на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Матч сборных Украины и Бельгии на групповой стадии Евро-2024 обслужит известный арбитр Энтони Тейлор из Англии. Он уже работал на матчах континентального первенства в Германии. 

У Тейлора сложилась неоднозначная репутация за последние годы, сообщает Daily Mail

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В среду, 26 июня, сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии на стадионе в немецком городе Штуттгарт. В 19:00 по киевскому времени команды выведет на поле судья Энтони Тейлор из Англии. 

Энтони Тейлор
Энтони Тейлор в матче сборных Нидерландов и Франции. Фото: Reuters/Karina Hessland

Статистика карточек Тейлора 

Британец является судьей ФИФА с 2013 года. На чемпионате Европы по футболу в Германии 45-летний Энтони Тейлор является одним из претендентов на работу в финальном поединке турнира. 

На матче Украина — Бельгия именно Энтони Тейлор будет главным арбитром. Англичане Гарри Бесквик и Адам Нанн будут работать боковыми арбитрами. Гленн Нюберг из Швеции станет резервным рефери. За систему VAR будут отвечать Стюарт Атвелл и Дэвид Кут (оба — Англия), а также Марк Фритц из Германии.

У Тейлора неоднозначная репутация в Европе. Он судил финал Лиги Европы-2023 между "Севильей" и "Ромой", после чего итальянские болельщики преследовали и самого судью, и его семью. 

Тейлор в среднем показывает меньше 4 желтых карточек за матч. В 9 из 10 последних поединках он никого не удалял с поля. Однако в 2 из четырех последних матчах Тейлор назначал пенальти. 

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