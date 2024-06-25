Довбик может не сыграть за сборную Украины в матче с Бельгией

Мудрик, Забарный, Шапаренко и Довбик. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Тренерский штаб сборной Украины может изменить состав команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Бельгии. Один из лидеров "сине-желтых" начнет игру на скамейке запасных.

Изменения в сборной Украины не коснуться позиции голкипера, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Украины сыграет с Бельгией в среду, 26 июня. В 19:00 команды выведет на поле стадион в Штуттгарте английский судья Энтони Тейлор. Подопечным Сергея Реброва в этом матче необходима победа.

Роман Яремчук и Максим Таловеров во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Изменения в сборной Украины

Эксперты из УЕФА пришли к выводу, что тренерский штаб "сине-желтых" изменит состав на матч с Бельгией. Место в воротах сохранит Анатолий Трубин. Сборная Украины сыграет в три центральных защитника.

Артем Довбик в автобусе сборной Украины. Фото: скриншот Взбірна

Главное изменение коснется линии атаки. Вместо Артема Довбика на поле может выйти Роман Яремчук, который забил победный гол в недавнем матче со Словакией (2:1).

Ориентировочный состав сборной Украины:

Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко — Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик — Яремчук.

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