Шапаренко піде з Динамо до одного з найвідоміших клубів Європи

Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо
Керівництво київського "Динамо" готується до відходу одного з лідерів лінії півзахисту команди. Футболіст збірної України Микола Шапаренко може піти з клубу вже цього літа.
"Динамо" погодиться продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Stern.
Микола Шапаренко зазнав важкої травми минулого сезону, але встиг відновитися і знову став одним із лідерів "Динамо". Саме хавбек київської команди забив перший гол збірної України на чемпіонаті Європи з футболу.
Шапаренко готується піти з "Динамо"
Контракт 25-річного гравця із київським клубом діє ще рік. "Біло-сині" збираються продати Шапаренка, яким давно цікавляться команди з Англії, Франції та Іспанії. Нещодавно з’явився ще один претендент на півзахисника збірної України.
Інтерес до Шапаренка проявляється дортмундська "Боруссія". Цього літа німецький клуб втратить деяких півзахисників, і головний тренер команди Нурі Шахін хотів би бачити у Дортмунді хавбека збірної України.
"Боруссія" хоче взяти Шапаренка в оренду терміном на сезон із можливістю викупу його контракту за рік. Дортмундці будуть готові заплатити за українця 15 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Шапаренко провів у "Динамо" 26 матчів, забив 5 голів та зробив 5 результативних передач.
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