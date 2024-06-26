Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо arrow

Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

26 червня 2024 09:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко піде з Динамо до одного з найвідоміших клубів Європи
Микола Шапаренко (ліворуч) у матчі проти збірної Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" готується до відходу одного з лідерів лінії півзахисту команди. Футболіст збірної України Микола Шапаренко може піти з клубу вже цього літа.

"Динамо" погодиться продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє Stern.

Читайте також:

Микола Шапаренко зазнав важкої травми минулого сезону, але встиг відновитися і знову став одним із лідерів "Динамо". Саме хавбек київської команди забив перший гол збірної України на чемпіонаті Європи з футболу.

Шапаренко готується піти з "Динамо"

Контракт 25-річного гравця із київським клубом діє ще рік. "Біло-сині" збираються продати Шапаренка, яким давно цікавляться команди з Англії, Франції та Іспанії. Нещодавно з’явився ще один претендент на півзахисника збірної України.

Інтерес до Шапаренка проявляється дортмундська "Боруссія". Цього літа німецький клуб втратить деяких півзахисників, і головний тренер команди Нурі Шахін хотів би бачити у Дортмунді хавбека збірної України.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

"Боруссія" хоче взяти Шапаренка в оренду терміном на сезон із можливістю викупу його контракту за рік. Дортмундці будуть готові заплатити за українця 15 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко провів у "Динамо" 26 матчів, забив 5 голів та зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024. 

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо. 

Мудрик встановив унікальне досягнення на Євро-2024 — про що йдеться. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі. 

"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Динамо
Футбол трансфери
Микола Шапаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони