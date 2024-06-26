Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины arrow

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины

26 июня 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко рассказал, каким игроком восхищается в сборной Украины
Андрей Ярмоленко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко поделился мнением о футболисте, который стал лидером национальной команды. Ветеран не сомневается, что этот игрок скоро получит предложение от топ-клуба из Европы. 

Ярмоленко заявил, что мечтает о победе сборной Украины над Бельгией на Евро-2024, сообщает YouTube-канал "Взбірна". 

Читайте также:

Андрей Ярмоленко отметил работу Николая Шапаренко в сборной Украины. Капитан национальной команды напомнил, что хавбек перенес тяжелую травму в прошлом сезоне, однако после восстановления сумел набрать прежнюю форму. 

Ветеран заявил, что за прогрессом Шапаренко следят европейские клубы. Капитан "сине-желтых" не сомневается, что в скоро времени его молодой партнер по команде получит выгодное предложение перейти в известную команду. 

Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко
Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Как сборная Украины сыграет с Бельгией 

Ярмоленко подтвердил, что "сине-желтые" несколько дней готовились к противостоянию с "красными дьяволами". Украинские футболисты понимают, что им придется сыграть с очень сильным и опасным соперником. 

"Я уверен в том, что порядок бьет класс. Мы должны очень организованно сыграть и в обороне, и в атаке. В таком случае у сборной Украины будет шанс на победу", — заявил Андрей Ярмоленко. 

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024. 

Забарный заинтересовал один из лучших клубов мира — что известно. 

Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024. 

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ — детали.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Андрей Ярмоленко
Николай Шапаренко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны