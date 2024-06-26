Ярмоленко рассказал, каким игроком восхищается в сборной Украины

Андрей Ярмоленко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Капитан сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко поделился мнением о футболисте, который стал лидером национальной команды. Ветеран не сомневается, что этот игрок скоро получит предложение от топ-клуба из Европы.

Ярмоленко заявил, что мечтает о победе сборной Украины над Бельгией на Евро-2024, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Андрей Ярмоленко отметил работу Николая Шапаренко в сборной Украины. Капитан национальной команды напомнил, что хавбек перенес тяжелую травму в прошлом сезоне, однако после восстановления сумел набрать прежнюю форму.

Ветеран заявил, что за прогрессом Шапаренко следят европейские клубы. Капитан "сине-желтых" не сомневается, что в скоро времени его молодой партнер по команде получит выгодное предложение перейти в известную команду.

Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Как сборная Украины сыграет с Бельгией

Ярмоленко подтвердил, что "сине-желтые" несколько дней готовились к противостоянию с "красными дьяволами". Украинские футболисты понимают, что им придется сыграть с очень сильным и опасным соперником.

"Я уверен в том, что порядок бьет класс. Мы должны очень организованно сыграть и в обороне, и в атаке. В таком случае у сборной Украины будет шанс на победу", — заявил Андрей Ярмоленко.

Напомним, Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба.

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