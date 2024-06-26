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Лукаку перейдет в один из самых титулованных клубов мира сразу после Евро 2024

26 июня 2024 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лукаку останется в Италии и подпишет контракт с Миланом — детали сделки
Ромелу Лукаку (слева) празднует гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
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Бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который готовится к матчу со сборной Украины на Евро-2024, после турнира продолжит карьеру в итальянской Серии А. Опытный футболист не планирует переезжать в Саудовскую Аравию. 

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Ромелу Лукаку провел прошлый сезон на правах аренды в итальянской "Роме", где вернулся на высокий уровень. Бельгийский футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи. Однако ни сам форвард, ни "Челси" не планируют дальнейшее сотрудничество. 

Где будет играть Лукаку 

У форварда были предложения из Катара и Саудовской Аравии, где 31-летнему бельгийцу предлагали выгодный контракт. Однако Лукаку продолжит карьеру в итальянской Серии А. Услуги опытного футболиста понадобились итальянскому "Милан". 

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку в составе сборной Бельгии. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

"Россонери" готовы заплатить за Ромелу 25 млн евро, и это предложение может устроить "Челси". Представители итальянского клуба уже связались с агентом бельгийца и согласовали условия личного контракта. 

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку на Евро-2024. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Помимо "Ромы", Лукаку выступал в Италии за "Интер", который является непримиримым соперником "Милана". Болельщики "нерадзурри" могут негативно отреагировать на то, что Ромелу наденет красно-черную футболку. 

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