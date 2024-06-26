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Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024

26 червня 2024 13:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лукаку залишиться в Італії й підпише контракт із Міланом — деталі угоди
Ромелу Лукаку (ліворуч) святкує гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який готується до матчу зі збірною України на Євро-2024, після турніру продовжить кар'єру в італійській Серії А. Досвідчений футболіст не планує переїжджати до Саудівської Аравії.

"Челсі" готовий продати Лукаку цього літа, повідомляє Tutto Mercato.

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Ромелу Лукаку провів минулий сезон на правах оренди в італійській "Ромі", де повернувся на високий рівень. Бельгійський футболіст зіграв 47 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол і зробив 4 результативні передачі. Проте ні сам форвард, ні "Челсі" не планують подальшої співпраці.

Де гратиме Лукаку

У форварда були пропозиції з Катару та Саудівської Аравії, де 31-річному бельгійцю пропонували вигідний контракт. Однак Лукаку продовжить кар'єру в італійській Серії А. Послуги досвідченого футболіста знадобились італійському "Мілан".

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку у складі збірної Бельгії. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

"Россонері" готові заплатити за Ромелу 25 млн євро, і ця пропозиція може влаштувати "Челсі". Представники італійського клубу вже зв'язалися з агентом бельгійця та погодили умови особистого контракту.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку на Євро-2024 Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Окрім "Роми" Лукаку виступав в Італії за "Інтер", який є непримиренним суперником "Мілана". Уболівальники "нерадзуррі" можуть негативно відреагувати на те, що Ромелу одягне червоно-чорну футболку.

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Ромелу Лукаку

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