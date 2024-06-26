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Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України

26 червня 2024 14:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко розповів, яким гравцем захоплюється у збірній України
Андрій Ярмоленко у матчі зі збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної України з футболу Андрія Ярмоленка поділився думкою про футболіста, який став лідером національної команди. Ветеран не сумнівається, що цей гравець незабаром отримає пропозицію від топклубу з Європи.

Ярмоленко заявив, що мріє про перемогу збірної України над Бельгією на Євро-2024, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Андрій Ярмоленко відзначив роботу Миколи Шапаренка у збірній України. Капітан національної команди нагадав, що хавбек зазнав важкої травми минулого сезону, проте після відновлення зумів набрати найкращу форму.

Ветеран заявив, що за прогресом Шапаренка стежать європейські клуби. Капітан "синьо-жовтих" не сумнівається, що незабаром його молодий партнер по команді отримає вигідну пропозицію перейти у відому команду.

Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко
Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Як збірна України зіграє із Бельгією

Ярмоленко підтвердив, що "синьо-жовті" декілька днів готувалися до протистояння із "червоними дияволами". Українські футболісти розуміють, що їм доведеться зіграти з дуже сильним та небезпечним суперником.

"Я впевнений у тому, що порядок б'є клас. Ми повинні дуже організовано зіграти й в обороні, і в атаці. У такому разі збірна України матиме шанс на перемогу", — заявив Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Андрій Ярмоленко
Микола Шапаренко

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