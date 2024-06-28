Лунін, Циганков та Конопля в ТОП-10 найгірших гравців на чемпіонаті Європи-2024

Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024
На чемпіонаті Європи з футболу пройшли матчі групового етапу. За їх підсумками збірна України завершила свої виступи на турнірі.
Підбиваючи підсумки групового етапу, авторитетний статистичний портал Whoscored назвав десять найгірших гравців Євро-2024.
Лунін — найгірший футболіст турніру
Найнижчу оцінку серед всіх гравців на груповому етапі отримав воротар збірної України Андрій Лунін — 3,8.
На четвертому місці опинився лівий захисник збірної України Юхим Конопля — 5,32. Також на десятій позиції опинився вінгер синьо-жовтих Віктор Циганков — 5,67.
Всі троє гравців грали лише в провальному матчі проти команди Румунії (0:3). Головний тренер України Сергій Ребров більше не довіряв місце у складі Луніну та Конопля, а Циганков був травмований.
ТОП-10 найгірших футболістів Євро-2024 від Whoscored:
- Андрій Лунін, Україна — 3,8
- Раян Портеус, Шотландія — 4,49
- Сандро Алтунашвілі, Грузія — 5,06
- Юхим Конопля, Україна — 5,32
- Алтай Баїндир, Туреччина — 5,42
- Антоніу Сілва, Португалія — 5,49
- Томаш Хорий, Чехія — 5,57
- Робін Гранач, Чехія — 5,62
- Антонін Барак, Чехія — 5,63
- Віктор Циганков, Україна — 5,67
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