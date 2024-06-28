Лунін, Циганков та Конопля в ТОП-10 найгірших гравців на чемпіонаті Європи-2024

Збірна України на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

На чемпіонаті Європи з футболу пройшли матчі групового етапу. За їх підсумками збірна України завершила свої виступи на турнірі.

Підбиваючи підсумки групового етапу, авторитетний статистичний портал Whoscored назвав десять найгірших гравців Євро-2024.

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Андрій Лунін. Фото: УАФ

Лунін — найгірший футболіст турніру

Найнижчу оцінку серед всіх гравців на груповому етапі отримав воротар збірної України Андрій Лунін — 3,8.

На четвертому місці опинився лівий захисник збірної України Юхим Конопля — 5,32. Також на десятій позиції опинився вінгер синьо-жовтих Віктор Циганков — 5,67.

Всі троє гравців грали лише в провальному матчі проти команди Румунії (0:3). Головний тренер України Сергій Ребров більше не довіряв місце у складі Луніну та Конопля, а Циганков був травмований.

ТОП-10 найгірших футболістів Євро-2024 від Whoscored:

Андрій Лунін, Україна — 3,8 Раян Портеус, Шотландія — 4,49 Сандро Алтунашвілі, Грузія — 5,06 Юхим Конопля, Україна — 5,32 Алтай Баїндир, Туреччина — 5,42 Антоніу Сілва, Португалія — 5,49 Томаш Хорий, Чехія — 5,57 Робін Гранач, Чехія — 5,62 Антонін Барак, Чехія — 5,63 Віктор Циганков, Україна — 5,67

ТОП-10 найгірших футболістів Євро-2024 від Whoscored.

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