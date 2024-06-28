Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024 arrow

Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024

28 червня 2024 07:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Лунін, Циганков та Конопля в ТОП-10 найгірших гравців на чемпіонаті Європи-2024
Збірна України на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи з футболу пройшли матчі групового етапу. За їх підсумками збірна України завершила свої виступи на турнірі.

Підбиваючи підсумки групового етапу, авторитетний статистичний портал Whoscored назвав десять найгірших гравців Євро-2024.

Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: УАФ

Лунін — найгірший футболіст турніру

Найнижчу оцінку серед всіх гравців на груповому етапі отримав воротар збірної України Андрій Лунін — 3,8.

На четвертому місці опинився лівий захисник збірної України Юхим Конопля — 5,32. Також на десятій позиції опинився вінгер синьо-жовтих Віктор Циганков — 5,67.

Всі троє гравців грали лише в провальному матчі проти команди Румунії (0:3). Головний тренер України Сергій Ребров більше не довіряв місце у складі Луніну та Конопля, а Циганков був травмований.

ТОП-10 найгірших футболістів Євро-2024 від Whoscored:

  1. Андрій Лунін, Україна — 3,8
  2. Раян Портеус, Шотландія — 4,49
  3. Сандро Алтунашвілі, Грузія — 5,06
  4. Юхим Конопля, Україна — 5,32
  5. Алтай Баїндир, Туреччина — 5,42
  6. Антоніу Сілва, Португалія — 5,49
  7. Томаш Хорий, Чехія — 5,57
  8. Робін Гранач, Чехія — 5,62
  9. Антонін Барак, Чехія — 5,63
  10. Віктор Циганков, Україна — 5,67
Худшие игроки Евро-2024
ТОП-10 найгірших футболістів Євро-2024 від Whoscored.

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки". 

"Жирона" знайшла заміну Довбику та визначилася з майбутнім форварда. 

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України

Забарний назвав футболіста збірної України, який погано зіграв на Євро-2024.

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

футбол
Збірна України з футболу
Віктор Циганков
Андрій Лунін
Євро-2024 по футболу
Юхим Конопля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони