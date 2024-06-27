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Забарний назвав футболіста збірної України, який погано зіграв на Євро-2024

27 червня 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний розкритикував власну гру у збірній України на Євро-2024
Ілля Забарній у складі збірної України на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний назвав причину вильоту своєї команди з чемпіонату Європи з футболу. Молодий гравець незадоволений тим, як "синьо-жовті" зіграли на турнірі.

Забарний визнав, що його команді було важко протистояти Бельгії, повідомляє YouTube-канал "Трендець".

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Збірна України стала першою командою в історії чемпіонатів Європи, якої забракло чотирьох балів для виходу з групи. Підопічні Сергія Ребров набрали стільки ж очок, скільки решта представників квартету, але залишилися на останньому місці через додаткові показники.

Ілля Забарний
Забарний блокує удар Бакайоко. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Що Забарний сказав про збірну України

Захисник "синьо-жовтих" визнав, що з першого матчу його команди на турнірі все пішло за планом. Забарний вважає, що збірна України мала виграти два перші поєдинки, щоб отримати можливість не напружуватися у третьому матчі з Бельгією. Проте натомість команда Реброва розгромно програла у першій зустрічі Румунії (0:3).

Ілля Забарний
Жеремі Доку у боротьбі з гравцями збірної України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Забарний вважає, що збірна України добре провела поєдинок із бельгійцями, але цього було замало для перемоги. Він не сумнівається, що кожен футболіст національної команди зробить для себе важливий урок після виступу на Євро-2024.

"Треба на кожен матч виходити та грати як фінал, тому що на такому рівні це неприпустимо, адже я знаю, на що ми здатні. Так вилітати мені неприємно. Про себе можу сказати, що зробив недостатньо на цьому чемпіонаті Європи", — розповів Забарний. 

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки". 

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Ілля Забарний

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