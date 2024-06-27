Забарний розкритикував власну гру у збірній України на Євро-2024

Ілля Забарній у складі збірної України на Євро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний назвав причину вильоту своєї команди з чемпіонату Європи з футболу. Молодий гравець незадоволений тим, як "синьо-жовті" зіграли на турнірі.

Забарний визнав, що його команді було важко протистояти Бельгії, повідомляє YouTube-канал "Трендець".

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Забарний блокує удар Бакайоко. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Що Забарний сказав про збірну України

Захисник "синьо-жовтих" визнав, що з першого матчу його команди на турнірі все пішло за планом. Забарний вважає, що збірна України мала виграти два перші поєдинки, щоб отримати можливість не напружуватися у третьому матчі з Бельгією. Проте натомість команда Реброва розгромно програла у першій зустрічі Румунії (0:3).

Жеремі Доку у боротьбі з гравцями збірної України. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Забарний вважає, що збірна України добре провела поєдинок із бельгійцями, але цього було замало для перемоги. Він не сумнівається, що кожен футболіст національної команди зробить для себе важливий урок після виступу на Євро-2024.

"Треба на кожен матч виходити та грати як фінал, тому що на такому рівні це неприпустимо, адже я знаю, на що ми здатні. Так вилітати мені неприємно. Про себе можу сказати, що зробив недостатньо на цьому чемпіонаті Європи", — розповів Забарний.

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