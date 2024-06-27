Забарный раскритиковал собственную игру в сборной Украины на Евро-2024

Илья Забарній в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный назвал причину вылета своей команды с чемпионата Европы по футболу. Молодой игрок недоволен тем, как "сине-желтые" сыграли на турнире.

Забарный признал, что его команде было тяжело противостоять Бельгии, сообщает YouTube-канал "Трендець".

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Забарный блокирует удар Бакайоко. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Забарный сказал о сборной Украины

Защитник "сине-желтых" признал, что с первого матча его команды на турнире все пошло не по плану. Забарный считает, что сборная Украины должна была выиграть два первых поединка, чтобы получить возможность не напрягаться в третьем матче с Бельгией. Однако вместо этого команда Реброва разгромно проиграла в первой встрече Румынии (0:3).

Жереми Доку в борьбе с игроками сборной Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Забарный считает, что сборная Украины хорошо провела поединок с бельгийцами, но этого было недостаточно для победы. Он не сомневается, что каждый футболист национальной команды вынесет для себя важный урок после выступления на Евро-2024.

"Надо на каждый матч выходить и играть как финал, потому что на таком уровне это недопустимо, ведь я знаю, на что мы способны. Так вылетать мне неприятно. О себе могу сказать, что сделал недостаточно на этом чемпионате Европы", — рассказал Забарный.

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