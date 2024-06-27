Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Забарный назвал футболиста сборной Украины, который плохо сыграл на Евро-2024 arrow

Забарный назвал футболиста сборной Украины, который плохо сыграл на Евро-2024

27 июня 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный раскритиковал собственную игру в сборной Украины на Евро-2024
Илья Забарній в составе сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный назвал причину вылета своей команды с чемпионата Европы по футболу. Молодой игрок недоволен тем, как "сине-желтые" сыграли на турнире. 

Забарный признал, что его команде было тяжело противостоять Бельгии, сообщает YouTube-канал "Трендець". 

Читайте также:

Сборная Украины стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которой не хватило четырех баллов для выхода из группы. Подопечные Сергея Ребров набрали столько же очков, сколько остальные представители квартета, но остались на последнем месте из-за дополнительных показателей. 

Илья Забарный
Забарный блокирует удар Бакайоко. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Что Забарный сказал о сборной Украины 

Защитник "сине-желтых" признал, что с первого матча его команды на турнире все пошло не по плану. Забарный считает, что сборная Украины должна была выиграть два первых поединка, чтобы получить возможность не напрягаться в третьем матче с Бельгией. Однако вместо этого команда Реброва разгромно проиграла в первой встрече Румынии (0:3). 

Илья Забарный
Жереми Доку в борьбе с игроками сборной Украины. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Забарный считает, что сборная Украины хорошо провела поединок с бельгийцами, но этого было недостаточно для победы. Он не сомневается, что каждый футболист национальной команды вынесет для себя важный урок после выступления на Евро-2024. 

"Надо на каждый матч выходить и играть как финал, потому что на таком уровне это недопустимо, ведь я знаю, на что мы способны. Так вылетать мне неприятно. О себе могу сказать, что сделал недостаточно на этом чемпионате Европы", — рассказал Забарный. 

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

"Жирона" нашла замену Довбику и определилась с будущим форварда.

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины. 

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Илья Забарный

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024