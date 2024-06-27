Лунін та Довбик опинилися у збірній розчарувань Євро-2024

У компанії Роналду — двоє українців потрапили до збірної розчарувань Євро-2024
На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі учасники стадії 1/8 плей-офф. Збірної України серед цих команд не було.
Одразу два футболісти "синьо-жовтих" опинилися у символічній збірній гравців, які розчарували експертів та вболівальників, повідомляє портал Lineup-builder.co.uk.
Збірна України набрала чотири очки у трьох матчах групового етапу континентальної першості. Команда Сергія Реброва посіла останнє місце у квартеті та вилетіла з Євро-2024.
Збірна розчарувань турніру
Два футболісти збірної України потрапили до символічної команди гравців, які розчарували за підсумками групового етапу Євро-2024. Андрій Лунін пропустив три голи від Румунії у першому матчі "синьо-жовтих" на турнірі й більше не поле не виходив. Форвард Артем Довбик зіграв усі три поєдинки, але не зумів відзначитись результативними діями.
Також до символічної збірної розчарувань турніру потрапили зірки світового футболу. Філ Фоден провів успішний сезон за "Манчестер Сіті", але поки що нічого не створив на Євро-2024 у складі збірної Англії. Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю результативних передач, проте при цьому втратив багато моментів і не зумів забити.
Усі гравці збірної розчарувань Євро-2024
Лунін (Україна) — Ді Лоренцо (Італія), Орбан (Угорщина), Ван Дейк (Нідерланди), Дімарко (Італія) — Модрич (Хорватія), Собослаї (Угорщина) — Троссард (Бельгія), Фоден (Англія) — Довбик (Україна), Роналду (Португалія).
Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".
"Жирона" знайшла заміну Довбику та визначилася з майбутнім форварда.
Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України.
Забарний назвав футболіста збірної України, який погано зіграв на Євро-2024.
Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!