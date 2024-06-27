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У компанії Роналду — двоє українців потрапили до збірної розчарувань Євро-2024

27 червня 2024 19:02
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Лунін та Довбик опинилися у збірній розчарувань Євро-2024
Кріштіану Роналду перед матчем збірної Португалії на Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі учасники стадії 1/8 плей-офф. Збірної України серед цих команд не було.

Одразу два футболісти "синьо-жовтих" опинилися у символічній збірній гравців, які розчарували експертів та вболівальників, повідомляє портал Lineup-builder.co.uk.

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Артем Довбик
Артем Довбик у матчі з Бельгією. Фото: скриншот Megogo

Збірна розчарувань турніру

Два футболісти збірної України потрапили до символічної команди гравців, які розчарували за підсумками групового етапу Євро-2024. Андрій Лунін пропустив три голи від Румунії у першому матчі "синьо-жовтих" на турнірі й більше не поле не виходив. Форвард Артем Довбик зіграв усі три поєдинки, але не зумів відзначитись результативними діями.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Також до символічної збірної розчарувань турніру потрапили зірки світового футболу. Філ Фоден провів успішний сезон за "Манчестер Сіті", але поки що нічого не створив на Євро-2024 у складі збірної Англії. Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю результативних передач, проте при цьому втратив багато моментів і не зумів забити.

Збірна розчарувань Євро-2024
Збірна розчарувань Євро-2024. Фото: скриншот Lineup-builder

Усі гравці збірної розчарувань Євро-2024

Лунін (Україна) — Ді Лоренцо (Італія), Орбан (Угорщина), Ван Дейк (Нідерланди), Дімарко (Італія) — Модрич (Хорватія), Собослаї (Угорщина) — Троссард (Бельгія), Фоден (Англія) — Довбик (Україна), Роналду (Португалія).

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Артем Довбик
Кріштіану Роналду
Євро-2024
Андрій Лунін

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