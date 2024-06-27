Лунін та Довбик опинилися у збірній розчарувань Євро-2024

Кріштіану Роналду перед матчем збірної Португалії на Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

На чемпіонаті Європи з футболу визначились усі учасники стадії 1/8 плей-офф. Збірної України серед цих команд не було.

Одразу два футболісти "синьо-жовтих" опинилися у символічній збірній гравців, які розчарували експертів та вболівальників, повідомляє портал Lineup-builder.co.uk.

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Артем Довбик у матчі з Бельгією. Фото: скриншот Megogo

Збірна розчарувань турніру

Два футболісти збірної України потрапили до символічної команди гравців, які розчарували за підсумками групового етапу Євро-2024. Андрій Лунін пропустив три голи від Румунії у першому матчі "синьо-жовтих" на турнірі й більше не поле не виходив. Форвард Артем Довбик зіграв усі три поєдинки, але не зумів відзначитись результативними діями.

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Також до символічної збірної розчарувань турніру потрапили зірки світового футболу. Філ Фоден провів успішний сезон за "Манчестер Сіті", але поки що нічого не створив на Євро-2024 у складі збірної Англії. Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю результативних передач, проте при цьому втратив багато моментів і не зумів забити.

Збірна розчарувань Євро-2024. Фото: скриншот Lineup-builder

Усі гравці збірної розчарувань Євро-2024

Лунін (Україна) — Ді Лоренцо (Італія), Орбан (Угорщина), Ван Дейк (Нідерланди), Дімарко (Італія) — Модрич (Хорватія), Собослаї (Угорщина) — Троссард (Бельгія), Фоден (Англія) — Довбик (Україна), Роналду (Португалія).

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