Лунин и Довбик оказались в сборной разочарований Евро-2024

Криштиану Роналду перед матчем сборной Португалии на Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

На чемпионате Европы по футболу определились все участники стадии 1/8 плей-офф. Сборной Украины среди этих команд не оказалось.

Сразу два футболиста "сине-желтых" оказались в символической сборной игроков, которые разочаровали экспертов и болельщиков, сообщает портал Lineup-builder.co.uk.

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Артем Довбик в матче с Бельгией. Фото: скриншот Megogo

Сборная разочарований турнира

Два футболиста сборной Украины попали в символическую команду игроков, которые разочаровали по итогам группового этапа Евро-2024. Андрей Лунин пропустил три гола от Румынии в первом матче "сине-желтых" на турнире и больше не поле не выходил. Форвард Артем Довбик сыграл все три поединка, но не сумел отличиться результативными действиями.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Также в символическую сборную разочарований турнира попали звезды мирового футбола. Фил Фоден провел успешный сезон за "Манчестер Сити", но пока ничего не создал на Евро-2024 в составе сборной Англии. Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству результативных передач, однако при этом упустил много моментов и не сумел забить.

Сборная разочарований Евро-2024. Фото: скриншот Lineup-builder

Все игроки сборной разочарований Евро-2024

Лунин (Украина) — Ди Лоренцо (Италия), Орбан (Венгрия), Ван Дейк (Нидерланды), Димарко (Италия) — Модрич (Хорватия), Собослаи (Венгрия) — Троссард (Бельгия), Фоден (Англия) — Довбик (Украина), Роналду (Португалия).

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