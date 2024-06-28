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На Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у Шахтаря

28 червня 2024 09:04
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Судаков підпише контракт із одним із найвідоміших клубів АПЛ
Георгій Судаков у складі збірної України на Євро-2024 Фото: Reuters/Lee Smith
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Керівництво донецького "Шахтаря" ухвалило рішення продати Георгія Судакова, якщо надійде вигідна пропозиція щодо трансферу гравця. Розрахунок на те, що його вартість зросте під час виступу збірної України на Євро-2024 не виправдався.

Відомий клуб готується до переговорів із "гірниками" про перехід Судакова, повідомляє Daily Star.

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Георгій Судаков за останній рік став лідером "Шахтаря" та привернув увагу з боку багатьох європейських клубів. Півзахисник зіграв за донецьку команду 33 матчі у всіх турнірах, забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі. "Шахтарю" буде складно утримати 21-річного півзахисника наступного сезону.

Судаков готується до переїзду до АПЛ

Українського гравця намагався підписати італійський "Наполі" та декілька інших клубів, але тепер головним претендентом на гравця стала "Астон Вілла". Бірмінгемському клубу потрібен молодий футболіст, який міг би диригувати грою команди та стати сполучною ланкою між обороною та атакою.

Георгій Судаков
Георгій Судаков у матчі проти збірної Бельгії. Фото: Reuters/Leonhard Simon

На трансфері Георгія Судакова наполягає головний тренер Унаї Емері, якому вдалося вивести команду до єврокубків. Минулий сезон бірмінгемці завершили на четвертому рядку в турнірній таблиці.

"Астон Вілла" готова заплатити за Судакова 60 млн євро протягом двох років. Очікується, що переговори з "Шахтарем" пройдуть швидко, і наступного сезону Георгій розпочне вже в англійській Прем'єр-лізі.

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Футбол трансфери
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Георгій Судаков

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