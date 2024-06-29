Заря усиливается арендованными игроками Динамо перед сезоном УПЛ

Алексей Гусев. Фото: "Динамо" Киев

Перед стартом нового сезона УПЛ команды-участники продолжают усиливать свой состав. Луганская "Заря" традиционно это делает за счет аренды футболистов киевского "Динамо".

В "Заре" на официальных страницах уже опубликовали список из 25 игроков, которые поедут на тренировочный сбор.

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Луганчане перед сезоном проведут тренировочный сбор в словенском Рогашко-Слатина.

Среди игроков традиционно арендованные футболисты киевского "Динамо". Среди них выделяется Алексей Гусев, сын тренера и легенды киевлян Олега Гусева.

В прошлом сезоне Гусев играл за "Динамо" U-19, но также попал в заявку команды на игру против "Металлиста 1925".

Состав "Зари" на тренировочный сбор. Фото: "Заря"

Также из "Динамо" в аренду приехали Артем Слесар и Викентий Волошин. При этом Антона Боля и Александра Яцыка в команде пока нет. Если первый оказался им не нужен, то второй планирует закрепиться в столичном клубе.

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