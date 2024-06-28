Сборная Украины заработала крупную сумму за участие в Евро-2024

Футболисты сборной Украины на чемпионате Европы. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Украинская Ассоциация футбола получит от УЕФА призовые за выступление команды под руководством Сергея Реброва на Евро-2024. Часть средств в таких случаях выплачивают непосредственно игрокам.

"Сине-желтые" заработали больше 10 млн евро за участие на турнире, ничью и победу, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Сборная Украины успела провести на чемпионате Европы по футболу три матча. Все они состоялись в рамках группового этапа турнира. Сначала команда Сергея Реброва проиграла Румынии (0:3), затем победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0).

Все команды квартета набрали по 4 балла, однако "сине-желтые" заняли последнее место по дополнительным показателям. Впервые в истории чемпионатов Европы сборная, которая набрала 4 очка, не смогла выйти в плей-офф.

Бражко, Зинченко и Малиновский после матча с Бельгией. Фото: Reuters/Lee Smith

Заработок команды Реброва

Доход УАФ от участия сборной Украины на Евро-2024 составил 10,75 млн евро. В общей сложности призовой фонд турнира составляет 331 млн. Еще суммарно 240 млн евро УЕФА платит клубам за то, что они отпускают игроков в национальные команды.

Ярмоленко и Малиновский отбирают мяч у Бакайоко. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Сборная Украины заработала 9,25 млн евро за участие, 1 млн евро за победу над командой Словакии и 500 тысяч евро за ничью с Бельгией.

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