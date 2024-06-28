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Сборная Украины получит призовые за Евро-2024 — сколько заработала команда

28 июня 2024 13:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины заработала крупную сумму за участие в Евро-2024
Футболисты сборной Украины на чемпионате Европы. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская Ассоциация футбола получит от УЕФА призовые за выступление команды под руководством Сергея Реброва на Евро-2024. Часть средств в таких случаях выплачивают непосредственно игрокам. 

"Сине-желтые" заработали больше 10 млн евро за участие на турнире, ничью и победу, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Сборная Украины успела провести на чемпионате Европы по футболу три матча. Все они состоялись в рамках группового этапа турнира. Сначала команда Сергея Реброва проиграла Румынии (0:3), затем победила Словакию (2:1) и сыграла вничью с Бельгией (0:0). 

Все команды квартета набрали по 4 балла, однако "сине-желтые" заняли последнее место по дополнительным показателям. Впервые в истории чемпионатов Европы сборная, которая набрала 4 очка, не смогла выйти в плей-офф. 

Александр Зинченко
Бражко, Зинченко и Малиновский после матча с Бельгией. Фото: Reuters/Lee Smith 

Заработок команды Реброва 

Доход УАФ от участия сборной Украины на Евро-2024 составил 10,75 млн евро. В общей сложности призовой фонд турнира составляет 331 млн. Еще суммарно 240 млн евро УЕФА платит клубам за то, что они отпускают игроков в национальные команды.

Руслан Малиновский
Ярмоленко и Малиновский отбирают мяч у Бакайоко. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Сборная Украины заработала 9,25 млн евро за участие, 1 млн евро за победу над командой Словакии и 500 тысяч евро за ничью с Бельгией. 

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера". 

За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

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У Реброва был конфликт с одним из лидеров сборной Украины — о ком речь. 

Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024.

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