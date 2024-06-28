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У Реброва был конфликт с одним из лидеров сборной Украины — о ком речь

28 июня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко раскритиковал Реброва перед другими игроками сборной Украины
Футболисты сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На выступление сборной Украины в матчах Евро-2024 мог повлиять конфликт, который произошел в команде во время турнира. У наставника "сине-желтых" Сергея Реброва произошла ссора с одним из футболистов. 

В конфликт оказались втянуты другие игроки сборной Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Сборная Украины прекратила выступления на чемпионате Европы по футболу после группового этапа турнира. Команда Сергея Реброва набрала четыре балла в трех матчах и сумела занять только четвертую строчку в турнирной таблице своего квартета. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча Евро-2024. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Конфликт в сборной Украины 

В первом матче на турнире "сине-желтые" проиграли Румынии со счетом 0:3. После финального свистка национальная команда заперлась в раздевалке и попросила представителей тренерского штаба подождать в другом месте, пока закончится разговор игроков. 

Александр Зинченко
Зинченко в матче со сборной Бельгии. Фото: Reuters/Lee Smith

Инициатором конфликта, по словам журналиста, стал Александр Зинченко, который раскритиковал методы работы Сергея Реброва. Он сказал другим футболистам, что при предыдущих тренерах команда играла лучше. 

Спустя некоторое время конфликт удалось погасить. Зинченко и Ребров помирились. Однако в последнем матче сборной Украины на турнире вице-капитан национальной команды появился на поле только на замену. 

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
Сергей Ребров
Евро-2024

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