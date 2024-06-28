Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров мав конфлікт з одним із лідерів збірної України — про кого йдеться arrow

Ребров мав конфлікт з одним із лідерів збірної України — про кого йдеться

28 червня 2024 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко розкритикував Реброва перед іншими гравцями збірної України
Футболісти збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

На виступ збірної України у матчах Євро-2024 міг вплинути конфлікт, який стався у команді під час турніру. У наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва сталася сварка з одним із футболістів.

У конфлікт виявилися втягнуті інші гравці збірної України, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Збірна України припинила виступи на чемпіонаті Європи з футболу після групового етапу турніру. Команда Сергія Реброва набрала чотири бали у трьох матчах і зуміла зайняти лише четвертий рядок у турнірній таблиці свого квартету.

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час матчу Євро-2024. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Конфлікт у збірній України

У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" програли Румунії з рахунком 0:3. Після фінального свистка національна команда замкнулася у роздягальні та попросила представників тренерського штабу почекати в іншому місці, доки закінчиться розмова гравців.

Олександр Зінченко
Зінченко у матчі зі збірною Бельгії. Фото: Reuters/Lee Smith

Ініціатором конфлікту, за словами журналіста, став Олександр Зінченко, котрий розкритикував методи роботи Сергія Реброва. Він сказав іншим футболістам, що за попередніх тренерів команда грала краще.

Через деякий час конфлікт вдалося погасити. Зінченко та Ребров помирилися. Проте в останньому матчі збірної України на турнірі віцекапітан національної команди з'явився на полі лише на заміну.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря". 

За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки". 

"Жирона" знайшла заміну Довбику та визначилася з майбутнім форварда. 

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Сергій Ребров
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми