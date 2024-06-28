Зінченко розкритикував Реброва перед іншими гравцями збірної України

Футболісти збірної України дякують уболівальникам. Фото: Reuters/Lee Smith

На виступ збірної України у матчах Євро-2024 міг вплинути конфлікт, який стався у команді під час турніру. У наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва сталася сварка з одним із футболістів.

У конфлікт виявилися втягнуті інші гравці збірної України, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Збірна України припинила виступи на чемпіонаті Європи з футболу після групового етапу турніру. Команда Сергія Реброва набрала чотири бали у трьох матчах і зуміла зайняти лише четвертий рядок у турнірній таблиці свого квартету.

Сергій Ребров під час матчу Євро-2024. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Конфлікт у збірній України

У першому матчі на турнірі "синьо-жовті" програли Румунії з рахунком 0:3. Після фінального свистка національна команда замкнулася у роздягальні та попросила представників тренерського штабу почекати в іншому місці, доки закінчиться розмова гравців.

Зінченко у матчі зі збірною Бельгії. Фото: Reuters/Lee Smith

Ініціатором конфлікту, за словами журналіста, став Олександр Зінченко, котрий розкритикував методи роботи Сергія Реброва. Він сказав іншим футболістам, що за попередніх тренерів команда грала краще.

Через деякий час конфлікт вдалося погасити. Зінченко та Ребров помирилися. Проте в останньому матчі збірної України на турнірі віцекапітан національної команди з'явився на полі лише на заміну.

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