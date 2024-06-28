Збірна України заробила велику суму за участь у Євро-2024

Футболісти збірної України на чемпіонаті Європи Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Українська Асоціація футболу отримає від УЄФА призові за виступ команди під керівництвом Сергія Реброва на Євро-2024. Частину коштів у таких випадках виплачують безпосередньо гравцям.

"Синьо-жовті" заробили понад 10 млн євро за участь на турнірі, нічию та перемогу, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Збірна України встигла провести на чемпіонаті Європи з футболу три матчі. Усі вони відбулися у рамках групового етапу турніру. Спочатку команда Сергія Реброва програла Румунії (0:3), потім перемогла Словаччину (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0).

Усі команди квартету набрали по 4 бали, проте "синьо-жовті" посіли останнє місце за додатковими показниками. Вперше в історії чемпіонатів Європи збірна, яка набрала 4 очки, не змогла вийти у плей-офф.

Бражко, Зінченко та Маліновський після матчу з Бельгією. Фото: Reuters/Lee Smith

Заробіток команди Реброва

Дохід УАФ від участі збірної України на Євро-2024 становив 10,75 млн євро. Загалом призовий фонд турніру становить 331 млн. Ще сумарно 240 млн євро УЄФА сплачує клубам за те, що вони відпускають гравців до національних команд.

Ярмоленко та Маліновський відбирають м'яч у Бакайоко. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Збірна України заробила 9,25 млн євро за участь, 1 млн євро за перемогу над командою Словаччини та 500 тисяч євро за нічию з Бельгією.

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