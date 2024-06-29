Зоря посилюється орендованими гравцями Динамо перед сезоном УПЛ

Олексій Гусєв. Фото: "Динамо" Київ

Перед стартом нового сезону УПЛ команди-учасники продовжують підсилювати свій склад. Луганська "Зоря" традиційно це робить за рахунок оренди футболістів київського "Динамо".

В "Зорі" на офіційних сторінках вже опублікували перелік з 25 гравців, які поїдуть на тренувальний збір.

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Серед гравців традиційно є орендовані футболісти київського "Динамо". Серед них виділяється Олексій Гусєв, який є сином тренера та легенди киян Олега Гусєва.

Минулого сезону Гусєв грав за "Динамо" U-19, але також потрапив у заявку команди на гру проти "Металіста 1925".

Склад "Зорі" на тренувальний збір. Фото: "Зоря"

Також з "Динамо" у оренду приїхали Артем Слесар та Вікентій Волошин. При цьому Антона Боля на Олександра Яцика в команді поки немає. Якщо перший виявився їм не потрібний, то другий планує закріпитися в столичному клубі.

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