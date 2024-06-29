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Син Олега Гусєва перейде з Динамо в інший клуб УПЛ

29 червня 2024 08:44
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Агабекян Карен
редактор
Зоря посилюється орендованими гравцями Динамо перед сезоном УПЛ
Олексій Гусєв. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перед стартом нового сезону УПЛ команди-учасники продовжують підсилювати свій склад. Луганська "Зоря" традиційно це робить за рахунок оренди футболістів київського "Динамо".

В "Зорі" на офіційних сторінках вже опублікували перелік з 25 гравців, які поїдуть на тренувальний збір.

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Луганці перед сезоном проведуть тренувальний збір у словенському Рогашка-Слатіна.

Серед гравців традиційно є орендовані футболісти київського "Динамо". Серед них виділяється Олексій Гусєв, який є сином тренера та легенди киян Олега Гусєва.

Минулого сезону Гусєв грав за "Динамо" U-19, але також потрапив у заявку команди на гру проти "Металіста 1925".

Состав Зари Луганск
Склад "Зорі" на тренувальний збір. Фото: "Зоря"

Також з "Динамо" у оренду приїхали Артем Слесар та Вікентій Волошин. При цьому Антона Боля на Олександра Яцика в команді поки немає. Якщо перший виявився їм не потрібний, то другий планує закріпитися в столичному клубі.

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Заря Луганськ
Олег Гусєв

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