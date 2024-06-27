Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колумбійський новачок Динамо пояснив, чому перейшов у київський клуб arrow

Колумбійський новачок Динамо пояснив, чому перейшов у київський клуб

27 червня 2024 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Браян Себальос прокоментував трансфер до Динамо
Брайан Себальос на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" офіційно оформило перехід захисника бразильського клубу "Форталеза" Браяна Себальоса. Найближчі пів року він виступатиме в українській команді на правах оренди.

Себальос в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" пояснив, чому вирішив продовжити кар'єру у Києві.

Читайте також:

Керівництво київського "Динамо" погодило з "Форталезою" трансфер 23-річного Браяна Себальоса. Захисник молодіжної збірної Колумбії виступатиме у складі "біло-синіх" до кінця 2024 року на правах оренди. Після цього "Динамо" зможе викупити контракт гравця.

Браян Себальос
Браян Себальос у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"

Колумбійський футболіст перейшов до бразильської "Форталези" на початку 2022 року. Він двічі вигравав чемпіонат штату Сеаренсе у складі цієї команди, але влітку минулого року пішов в оренду до колумбійського клубу "Атлетіко Хуніор".

Що Себальос сказав про "Динамо"

Колумбієць запевнив, що знав про існування київського клубу. За словами захисника, він був задоволений, коли дізнався про інтерес "біло-синіх" і одразу погодився на трансфер, коли розпочалися переговори між клубами.

"Це сильна команда, яка грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоб зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які побачили в мені в цьому клубі, зможуть зіграти важливу роль. для покращення результатів", — заявив Себальос.

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки". 

"Жирона" знайшла заміну Довбику та визначилася з майбутнім форварда. 

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України

Забарний назвав футболіста збірної України, який погано зіграв на Євро-2024.

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

спорт
футбол
Динамо
Футбол трансфери
УПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони