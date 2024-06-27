Браян Себальос прокоментував трансфер до Динамо

Брайан Себальос на базі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" офіційно оформило перехід захисника бразильського клубу "Форталеза" Браяна Себальоса. Найближчі пів року він виступатиме в українській команді на правах оренди.

Себальос в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо" пояснив, чому вирішив продовжити кар'єру у Києві.

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Керівництво київського "Динамо" погодило з "Форталезою" трансфер 23-річного Браяна Себальоса. Захисник молодіжної збірної Колумбії виступатиме у складі "біло-синіх" до кінця 2024 року на правах оренди. Після цього "Динамо" зможе викупити контракт гравця.

Браян Себальос у Києві. Фото: пресслужба "Динамо"

Колумбійський футболіст перейшов до бразильської "Форталези" на початку 2022 року. Він двічі вигравав чемпіонат штату Сеаренсе у складі цієї команди, але влітку минулого року пішов в оренду до колумбійського клубу "Атлетіко Хуніор".

Що Себальос сказав про "Динамо"

Колумбієць запевнив, що знав про існування київського клубу. За словами захисника, він був задоволений, коли дізнався про інтерес "біло-синіх" і одразу погодився на трансфер, коли розпочалися переговори між клубами.

"Це сильна команда, яка грає на високих швидкостях. Моє завдання: якнайшвидше познайомитися з новими колегами, щоб зрозуміти їхню гру зсередини. Адже треба влитися в колектив. Вірю, що ті характеристики, які побачили в мені в цьому клубі, зможуть зіграти важливу роль. для покращення результатів", — заявив Себальос.

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