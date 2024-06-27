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Колумбийский новичок Динамо объяснил, почему перешел в киевский клуб

27 июня 2024 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Брайан Себальос прокомментировал трансфер в Динамо
Брайан Себальос на базе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" официально оформило переход защитника бразильского клуба "Форталеза" Брайана Себальоса. Ближайшие полгода он будет выступать в украинской команде на правах аренды. 

Себальос в интервью официальному сайту "Динамо" объяснил, почему решил продолжить карьеру в Киеве. 

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Руководство киевского "Динамо" согласовало с "Форталезой" трансфер 23-летнего Брайана Себальоса. Защитник молодежной сборной Колумбии будет выступать в составе "бело-синих" до конца 2024 года на правах аренды. После этого "Динамо" сможет выкупить контракт игрока. 

Брайан Себальос
Брайан Себальос в Киеве. Фото: пресс-служба "Динамо"

Колумбийский футболист перешел в бразильскую "Форталезу" в начале 2022 года. Он дважды выигрывал чемпионат штата Сеаренсе в составе этой команды, но летом прошлого года ушел в аренду в колумбийский клуб "Атлетико Хуниор". 

Что Себальос сказал о "Динамо" 

Колумбиец заверил, что знал о существовании киевского клуба. По словам защитника, он был польщен, когда узнал об интересе "бело-синих" и сразу согласился на трансфер, когда начались переговоры между клубами. 

"Это сильная команда, играющая на высоких скоростях. Моя задача: как можно быстрее познакомиться с новыми коллегами, чтобы понять их игру изнутри. Ведь надо влиться в коллектив. Верю, что те характеристики, которые увидели во мне в этом клубе смогут сыграть важную роль для улучшения результатов", — заявил Себальос. 

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