Фейеноорд намерен приобрести Владимира Бражко из Динамо Киев

Футболист "Динамо" Киев Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" вскоре может продать своего талантливого опорного полузащитника Владимира Бражко. Футболистом интересуются в Нидерландах.

Новой командой украинского футболиста может стать "Фейеноорд", передает Geitjewieffer.

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По информации источника, "Фейеноорд" обратил внимание на Бражко потому, что им нужно найти замену в центр поля для Матса Виффера, который покинет клуб.

"Фейеноорд" общался с окружением Бражко и узнал, что футболист готов сменить клуб. Получив положительный ответ, нидерландцы в ближайшее время готовятся сделать "Динамо" официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Бражко сыграл за "Динамо" в 33 матчах, забил шесть мячей и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего футболиста в 5 млн евро.

Благодаря успешной игре за "Динамо" Бражко стал основным футболистом сборной Украины, посадив на скамейку запасных Тараса Степаненко.

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