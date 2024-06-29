Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бражко хочет купить именитый европейский клуб arrow

Бражко хочет купить именитый европейский клуб

29 июня 2024 20:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фейеноорд намерен приобрести Владимира Бражко из Динамо Киев
Футболист "Динамо" Киев Владимир Бражко. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" вскоре может продать своего талантливого опорного полузащитника Владимира Бражко. Футболистом интересуются в Нидерландах.

Новой командой украинского футболиста может стать "Фейеноорд", передает Geitjewieffer.

Читайте также:

Бражко может переехать в Нидерланды

По информации источника, "Фейеноорд" обратил внимание на Бражко потому, что им нужно найти замену в центр поля для Матса Виффера, который покинет клуб.

"Фейеноорд" общался с окружением Бражко и узнал, что футболист готов сменить клуб. Получив положительный ответ, нидерландцы в ближайшее время готовятся сделать "Динамо" официальное предложение по трансферу.

В прошлом сезоне Бражко сыграл за "Динамо" в 33 матчах, забил шесть мячей и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего футболиста в 5 млн евро.

Благодаря успешной игре за "Динамо" Бражко стал основным футболистом сборной Украины, посадив на скамейку запасных Тараса Степаненко.

 

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

На Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера".

Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Сын Олега Гусева перейдет из "Динамо" в другой клуб УПЛ.

футбол
Динамо
Футбол трансферы
Фейеноорд
Владимир Бражко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны