Феєноорд має намір придбати Володимира Бражка з Динамо Київ

Футболіст "Динамо" Київ Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" незабаром може продати свого талановитого опорного півзахисника Володимира Бражка. Футболістом цікавляться у Нідерландах.

Новою командою українського футболіста може стати "Феєноорд", передає Geitjewieffer.

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За інформацією джерела, "Феєноорд" звернув увагу на Бражка тому, що їм потрібно знайти заміну в центр поля для Матса Віффера, який покине клуб.

"Феєнорд" спілкувався з оточенням Бражка і дізнався, що футболіст готовий змінити клуб. Отримавши позитивну відповідь, нідерландці найближчим часом готуються зробити "Динамо" офіційну пропозицію щодо трансферу.

Минулого сезону Бражко зіграв за "Динамо" у 33 матчах, забив шість м'ячів та зробив п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного футболіста у 5 млн євро.

Завдяки успішній грі за "Динамо" Бражко став основним футболістом збірної України, посадивши на лаву запасних Тараса Степаненка.

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