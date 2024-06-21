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Бражко назвав зміни у збірній України після поразки від Румунії

21 червня 2024 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко пояснив, як збірна України зіграє зі Словаччиною на Євро-2024
Володимир Бражко у збірній України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко лише нещодавно дебютував у національній команді. Він поділився враженнями від поїздки на чемпіонат Європи з футболу.

Бражко розповів, чого очікує від матчу зі збірною Словаччини в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Володимир Бражко не очікував, що його команда нічого не зможе зробити у матчі проти Румунії. Він підтвердив, що українські футболісти були впевнені, що зможуть обіграти підопічних Едуарда Йорданеску. Але зустріч на полі завершилася розгромом "синьо-жовтих" із рахунком 0:3.

Володимир Бражко
Володимир Бражко відповідає на запитання. Фото: УАФ

Як Україна зіграє проти Словаччини

Молодий півзахисник заявив, що тренерський штаб Сергія Реброва розробив план другого матчу національної команди на чемпіонаті Європи. Проте Бражко не розкривав цю інформацію. Натомість він пообіцяв, що всі гравці максимально викладуться у важливому матчі.

"Ми чекаємо на цей поєдинок як найважливіший матч у кар'єрі. Буде цікаве протистояння. Доведеться зіграти з організованою командою, яка чудово обороняється і добре пресингує", — заявив Бражко.

Півзахисник чекає на складний поєдинок, але обіцяє здивувати вболівальників самовіддачею футболістів збірної України.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Володимир Бражко

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