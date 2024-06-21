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Бражко назвал перемены в сборной Украины после поражения от Румынии

21 июня 2024 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко объяснил, как сборная Украины сыграет со Словакией на Евро-2024
Владимир Бражко в сборной Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко только недавно дебютировал в национальной команде. Он поделился впечатлениями от поездки на чемпионат Европы по футболу.

Бражко рассказал, чего ожидает от матча со сборной Словакии в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Владимир Бражко не ожидал, что его команда ничего не сможет сделать в матче против Румынии. Он подтвердил: украинские футболисты были уверены, что смогут обыграть подопечных Эдуарда Йорданеску. Но встреча на поле завершилась разгромом "сине-желтых" со счетом 0:3. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Как Украина сыграет против Словакии 

Молодой полузащитник заявил, что тренерский штаб Сергея Реброва разработал план на второй матч национальной команды на чемпионате Европы. Однако Бражко не стал раскрывать эту информацию. Вместо этого он пообещал, что все игроки максимально выложатся в важном матче. 

"Мы ждем этот поединок как самый важный матч в карьере. Будет интересное противостояние. Придется сыграть с организованной командой, которая прекрасно обороняется и хорошо прессингует", — заявил Бражко. 

Полузащитник ждет сложный поединок, но обещает удивить болельщиков самоотдачей футболистов сборной Украины. 

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Владимир Бражко

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