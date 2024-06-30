Динамо Київ хоче підписати центрального захисника Лукаша Бейгера

Динамо зробило пропозицію футболісту збірної Польщі
Київське "Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Головною метою клубу є позиція центрального захисника.
За інформацією порталу Meczyki.pl, "Динамо" звернуло погляд на чемпіонат Польщі.
"Динамо" зробило пропозицію
Київське "Динамо" звернулося до польського "Шльонська" з приводу трансферу центрального захисника Лукаша Бейгера.
Джерела стверджують, що кияни дуже хочеуть підписати Бейгера та готові заплатити потрібну суму.
Зроблена пропозиція нібито фінансово вигідна, але футболіст побоюється війни в Україні. Мабуть, саме через небезпеку для життя футболіст відмовиться від переходу.
Також відомо, що за футболіста збірної Польщі U-21 захочуть отримати 1,5 млн євро.
Бейгер три роки був у структурі англійського "Манчестер Юнайтед", де грав у молодіжних командах МЮ.
Минулого сезону Бейгер зіграв за "Шльонськ" у 32 матчах чемпіонату Польщі.
"Динамо" раніше взяло в оренду колумбійця Брайана Себальоса. Він також грає на позиції центрального захисника, але його зростання не підійшло головному тренеру Олександру Шовковському.
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