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Динамо зробило пропозицію футболісту збірної Польщі

30 червня 2024 18:20
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Агабекян Карен
редактор
Динамо Київ хоче підписати центрального захисника Лукаша Бейгера
Лукаш Бейгер. Фото: fot. 400mm.pl/Przemysław Karolczuk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Головною метою клубу є позиція центрального захисника.

За інформацією порталу Meczyki.pl, "Динамо" звернуло погляд на чемпіонат Польщі.

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Лукаш Бейгер. Фото: скриншот

"Динамо" зробило пропозицію

Київське "Динамо" звернулося до польського "Шльонська" з приводу трансферу центрального захисника Лукаша Бейгера.

Джерела стверджують, що кияни дуже хочеуть підписати Бейгера та готові заплатити потрібну суму.

Зроблена пропозиція нібито фінансово вигідна, але футболіст побоюється війни в Україні. Мабуть, саме через небезпеку для життя футболіст відмовиться від переходу.

Також відомо, що за футболіста збірної Польщі U-21 захочуть отримати 1,5 млн євро.

Бейгер три роки був у структурі англійського "Манчестер Юнайтед", де грав у молодіжних командах МЮ.

Минулого сезону Бейгер зіграв за "Шльонськ" у 32 матчах чемпіонату Польщі.

"Динамо" раніше взяло в оренду колумбійця Брайана Себальоса. Він також грає на позиції центрального захисника, але його зростання не підійшло головному тренеру Олександру Шовковському.

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