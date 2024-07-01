Динамо перехватывает звезду Днепра-1 Валентина Рубчинского у Шахтера

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" проводит самое активное трансферное окно со времен начала полномасштабного российского вторжения. После подписания Александра Пихаленка киевляне могут перехватить еще одну звезду "Днепра-1".

"Динамо" сейчас очень близко к трансферу Валентину Рубчинскому, передает ТаТоТаке.

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В конце прошлого сезона в СМИ активно распространялись новости о трансфере Рубчинского в донецкий "Шахтер". Казалось, что переход игрока к "горнякам" является лишь вопросом времени.

Однако источники утверждают, что лидером в погоне за Рубчинским является столичное "Динамо". Киевляне даже начали переговоры по трансферу игрока.

На текущий момент "Динамо" опережает "Шахтер", житомирское "Полесье" и львовские "Карпаты".

Валентин Рубчинский. Фото: "Днепр-1"

В прошлом сезоне 22-летний центральный полузащитник забил один гол и совершил пять ассистов в 28 матчах за "Днепр-1". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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