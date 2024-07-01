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Динамо в ближайшее время перехватит у Шахтера молодую звезду Днепра-1

1 июля 2024 14:54
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Агабекян Карен
редактор
Динамо перехватывает звезду Днепра-1 Валентина Рубчинского у Шахтера
Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" проводит самое активное трансферное окно со времен начала полномасштабного российского вторжения. После подписания Александра Пихаленка киевляне могут перехватить еще одну звезду "Днепра-1".

"Динамо" сейчас очень близко к трансферу Валентину Рубчинскому, передает ТаТоТаке.

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Валентин Рубчинский. Фото: "Днепр-1"

"Динамо" перехватит игрока у "Шахтера"

В конце прошлого сезона в СМИ активно распространялись новости о трансфере Рубчинского в донецкий "Шахтер". Казалось, что переход игрока к "горнякам" является лишь вопросом времени.

Однако источники утверждают, что лидером в погоне за Рубчинским является столичное "Динамо". Киевляне даже начали переговоры по трансферу игрока.

На текущий момент "Динамо" опережает "Шахтер", житомирское "Полесье" и львовские "Карпаты".

Валентин Рубчинский перейдет в Динамо
Валентин Рубчинский. Фото: "Днепр-1"

В прошлом сезоне 22-летний центральный полузащитник забил один гол и совершил пять ассистов в 28 матчах за "Днепр-1". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,8 млн евро.

Напомним, Александр Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

Трубина не отпустили на Олимпийские игры, но Ротаня спасут игроки "Динамо".

Николай Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера.

"Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер.

Киевское "Динамо сделало предложение футболисту сборной Польши.

футбол Динамо Футбол трансферы Днепр-1 Валентин Рубчинский

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