Динамо перехватывает звезду Днепра-1 Валентина Рубчинского у Шахтера

Динамо в ближайшее время перехватит у Шахтера молодую звезду Днепра-1
Киевское "Динамо" проводит самое активное трансферное окно со времен начала полномасштабного российского вторжения. После подписания Александра Пихаленка киевляне могут перехватить еще одну звезду "Днепра-1".
"Динамо" сейчас очень близко к трансферу Валентину Рубчинскому, передает ТаТоТаке.
"Динамо" перехватит игрока у "Шахтера"
В конце прошлого сезона в СМИ активно распространялись новости о трансфере Рубчинского в донецкий "Шахтер". Казалось, что переход игрока к "горнякам" является лишь вопросом времени.
Однако источники утверждают, что лидером в погоне за Рубчинским является столичное "Динамо". Киевляне даже начали переговоры по трансферу игрока.
На текущий момент "Динамо" опережает "Шахтер", житомирское "Полесье" и львовские "Карпаты".
В прошлом сезоне 22-летний центральный полузащитник забил один гол и совершил пять ассистов в 28 матчах за "Днепр-1". Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,8 млн евро.
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