Трубин не поедет на Олимпиаду-2024: Бенфика отказала УАФ

Анатолий Трубин отбивает удар. Фото: УАФ

Олимпийская сборная Украины по футболу продолжает терять лидеров. Одним из тех, кто не поедет на ОИ-2024 в Париже, стал голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин.

Португальский клуб направил в УАФ письмо, в котором отказался отпустить Трубина, сообщило ТаТоТаке.

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Пока известно, что "Бенфика" отпустила на Олимпийские игры японского голкипера Лео Кокубо. Поэтому не отпускают Лунина, поскольку клуб не хочет остаться с резервистами Самуэлем Соарешем и Андре Гомешем.

Без Трубина в сборной Украины U-23 останутся "горняк" Кирилл Фесюн, Георгий Ермаков из "Александрии" и Яков Кинарейкин из "Днепра-1". В настоящее время под вопросом вратарь "Динамо" Руслан Нещерет.

"Динамо" точно отпустит хавбеков Максима Брагару и Николая Михайленко. При этом Руслан Ротань также хочет вызвать Нещерета и Назара Волошина.

Владимир Бражко и Владислав Ванат тоже не сыграют на Олимпиаде. Эти футболисты готовятся к квалификации Лиги чемпионов.

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