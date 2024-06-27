Ротань раскритиковал клубы из-за отказа отпустить игроков на Олимпиаду-2024

Анатолий Трубин перед матчем сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Олимпийская сборная Украины продолжает готовиться к матчам футбольного турнира в Париже, который станет дебютным для "сине-желтых". Главный тренер команды Руслан Ротань рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться.

Ротань обозначил кадровую ситуацию в команде незадолго до начала Олимпиады-2024 в интервью журналисту Игорю Бурбасу.

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань заявил, что тема комплектования состава команды является для него болезненной. Продолжаются переговоры с клубами, которые должны отпустить украинских игроков на Олимпиаду. Речь идет не только о клубах из УПЛ, но и о заграничных командах.

Руслан Ротань и Максим Таловеров на тренировке. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Ротань подтвердил, что переговоры оказались сложными, и в настоящее время он не может собрать оптимальный состав Олимпийской сборной Украины. Во время Игр в Париже "Динамо" будет проводить матчи плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" пока не ответил по поводу своих игроков. Зарубежные клубы и вовсе игнорируют запросы УАФ.

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто сыграет в Олимпийской сборной Украины

Польская "Лехия" готова отпустить в национальную команду Украины хавбека Максима Хланя. Австрийский ЛАСК тоже согласился дать защитнику Максиму Таловерову возможность сыграть на Олимпиаде в Париже. Не исключено, что "Бенфика" отпустит в сборную Украины Анатолия Трубина.

"У многих клубов двойные стандарты. Тот же "Челси" не отпускает Мудрика, они письмо нам послали. Мудрика не отпустили, но отпустили Угочукву в сборную Франции. У нас очень сильные игроки. Если даже не поедут те игроки, которые заслужили путевку на Олимпийские игры, у нас есть из кого выбирать", — рассказал Ротань.

Футбольный турнир на Летней Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа. Сборная Украины оказался в одной группе с командами Аргентины, Ирака и Марокко.

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

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