Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ротань объяснил, какие шансы у Трубина и Мудрика сыграть у сборной Украины на Олимпиаде-2024 arrow

Ротань объяснил, какие шансы у Трубина и Мудрика сыграть у сборной Украины на Олимпиаде-2024

27 июня 2024 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ротань раскритиковал клубы из-за отказа отпустить игроков на Олимпиаду-2024
Анатолий Трубин перед матчем сборной Украины. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Олимпийская сборная Украины продолжает готовиться к матчам футбольного турнира в Париже, который станет дебютным для "сине-желтых". Главный тренер команды Руслан Ротань рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться.

Ротань обозначил кадровую ситуацию в команде незадолго до начала Олимпиады-2024 в интервью журналисту Игорю Бурбасу

Читайте также:

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань заявил, что тема комплектования состава команды является для него болезненной. Продолжаются переговоры с клубами, которые должны отпустить украинских игроков на Олимпиаду. Речь идет не только о клубах из УПЛ, но и о заграничных командах. 

Руслан Ротань и Максим Таловеров
Руслан Ротань и Максим Таловеров на тренировке. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Ротань подтвердил, что переговоры оказались сложными, и в настоящее время он не может собрать оптимальный состав Олимпийской сборной Украины. Во время Игр в Париже "Динамо" будет проводить матчи плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" пока не ответил по поводу своих игроков. Зарубежные клубы и вовсе игнорируют запросы УАФ. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кто сыграет в Олимпийской сборной Украины 

Польская "Лехия" готова отпустить в национальную команду Украины хавбека Максима Хланя. Австрийский ЛАСК тоже согласился дать защитнику Максиму Таловерову возможность сыграть на Олимпиаде в Париже. Не исключено, что "Бенфика" отпустит в сборную Украины Анатолия Трубина. 

"У многих клубов двойные стандарты. Тот же "Челси" не отпускает Мудрика, они письмо нам послали. Мудрика не отпустили, но отпустили Угочукву в сборную Франции. У нас очень сильные игроки. Если даже не поедут те игроки, которые заслужили путевку на Олимпийские игры, у нас есть из кого выбирать", — рассказал Ротань.

Футбольный турнир на Летней Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа. Сборная Украины оказался в одной группе с командами Аргентины, Ирака и Марокко. 

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

"Жирона" нашла замену Довбику и определилась с будущим форварда.

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины. 

Забарный назвал футболиста сборной Украины, который плохо сыграл на Евро-2024.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

спорт
футбол
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
Руслан Ротань
Анатолий Трубин
Олимпийская сборная Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны