Ротань розкритикував клуби через відмову відпустити гравців на Олімпіаду-2024

Анатолій Трубін перед матчем збірної України. Фото: скриншот Megogo

Олімпійська збірна України продовжує готуватися до матчів футбольного турніру у Парижі, який стане дебютним для "синьо-жовтих". Головний тренер команди Руслан Ротань розповів про проблеми, з якими йому довелося зіткнутися.

Ротань окреслив кадрову ситуацію в команді незадовго до початку Олімпіади-2024 в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу.

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Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань заявив, що тема комплектування складу команди є для нього болісною. Тривають переговори із клубами, які мають відпустити українських гравців на Олімпіаду. Йдеться не лише про клуби з УПЛ, а й про закордонні команди.

Руслан Ротань та Максим Таловєров на тренуванні. Фото: instagram.com/ruslan_rotan29/

Ротань підтвердив, що переговори виявилися складними, і зараз він не може зібрати оптимальний склад Олімпійської збірної України. Під час Ігор у Парижі "Динамо" проводитиме матчі плей-офф Ліги чемпіонів. "Шахтар" поки не відповів щодо своїх гравців. Закордонні клуби взагалі ігнорують запити УАФ.

Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Хто зіграє в Олімпійській збірній України

Польська "Лехія" готова відпустити до національної команди України хавбека Максима Хланя. Австрійський ЛАСК також погодився надати захиснику Максиму Таловєрову можливість зіграти на Олімпіаді у Парижі. Не виключено, що "Бенфіка" відпустить до збірної України Анатолія Трубіна.

"У багатьох клубів подвійні стандарти. Той же "Челсі" не відпускає Мудрика, вони листа нам надіслали. Мудрика не відпустили, але відпустили Угочукву до збірної Франції. У нас дуже сильні гравці. Якщо навіть не поїдуть ті гравці, які заслужили путівку на Олімпійські ігри, у нас є з кого обирати", — розповів Ротань.

Футбольний турнір на Літній Олімпіаді у Парижі пройде з 24 липня до 10 серпня. Збірна України опинилась в одній групі з командами Аргентини, Іраку та Марокко.

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

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