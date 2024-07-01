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Трубіна не відпустили на Олімпійські ігри, але Ротаня врятують гравці Динамо

1 липня 2024 08:58
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Агабекян Карен
редактор
Трубін не поїде на Олімпіаду-2024: Бенфіка відмовила УАФ
Анатолій Трубін відбиває удар. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Олімпійська збірна України з футболу продовжує втрачати лідерів. Одним із тих, хто не поїде на ОІ-2024 в Парижі став голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін.

Португальський клуб направив до УАФ лист, в якому відмовився відпустити Трубіна, повідомило ТаТоТаке.

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Максим Брагару. Фото: скриншот

Склад збірної України на ОІ-2024

Наразі відомо, що "Бенфіка" відпустила на Олімпійські ігри японського голкіпера Лео Кокубо. Через це не відпускають Луніна, оскільки клуб не хоче залишитися з резервістами Самуелем Соарешем та Андре Гомешем.

Без Трубіна в збірній України U-23 залишаться "гірник" Кирило Фесюн, Георгій Єрмаков із "Олександрії" та Яків Кінарейкін із "Дніпра-1". Наразі під питанням воротар "Динамо" Руслан Нещерет.

Натомість "Динамо" точно відпустить хавбеків Максима Брагару та Миколу Михайленко. При цьому Руслан Ротань також хоче долучити Нещерета та Назара Волошина.

Володимир Бражко та Владислав Ванат також не зіграють на Олімпіаді. Ці футболісти зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

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За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Анатолій Трубін Олімпійська збірна України

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