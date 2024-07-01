Трубін не поїде на Олімпіаду-2024: Бенфіка відмовила УАФ

Анатолій Трубін відбиває удар. Фото: УАФ

Олімпійська збірна України з футболу продовжує втрачати лідерів. Одним із тих, хто не поїде на ОІ-2024 в Парижі став голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін.

Португальський клуб направив до УАФ лист, в якому відмовився відпустити Трубіна, повідомило ТаТоТаке.

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Наразі відомо, що "Бенфіка" відпустила на Олімпійські ігри японського голкіпера Лео Кокубо. Через це не відпускають Луніна, оскільки клуб не хоче залишитися з резервістами Самуелем Соарешем та Андре Гомешем.

Без Трубіна в збірній України U-23 залишаться "гірник" Кирило Фесюн, Георгій Єрмаков із "Олександрії" та Яків Кінарейкін із "Дніпра-1". Наразі під питанням воротар "Динамо" Руслан Нещерет.

Натомість "Динамо" точно відпустить хавбеків Максима Брагару та Миколу Михайленко. При цьому Руслан Ротань також хоче долучити Нещерета та Назара Волошина.

Володимир Бражко та Владислав Ванат також не зіграють на Олімпіаді. Ці футболісти зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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