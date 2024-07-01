Динамо перехоплює зірку Дніпра-1 Валентина Рубчинського у Шахтаря

Президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" проводить найактивніше трансферне вікно з часів початку повномасштабного російського вторгнення. Після підписання Олекандра Піхальонка кияни можуть перехопити ще одну зірку "Дніпра-1".

"Динамо" наразі дуже близько до трансферу Валентина Рубчинського, передає ТаТоТаке.

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Валентин Рубчинський. Фото: "Дніпро-1"

"Динамо" перехопить гравця у "Шахтаря"

Наприкінці минулого сезону у ЗМІ активно розповсюджувались новини щодо трансферу Рубчинського в донецький "Шахтар". Здавалося, що перехід гравця до "гірників" є лише питанням часу.

Однак джерела стверджують, що лідером у гонитві за Рубчинським наразі є столичне "Динамо". Кияни навіть почали перемовини щодо трансферу гравця.

На цю мить "Динамо" випереджає "Шахтар", житомирське "Полісся" та львівські "Карпати".

Валентин Рубчинський. Фото: "Дніпро-1"

Минулого сезону 22-річний центральний півзахисник забив один гол та зробив п’ять асистів у 28 матчах за "Дніпро-1". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,8 млн євро.

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