Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо найближчим часом перехопить у Шахтаря молоду зірку Дніпра-1 arrow

Динамо найближчим часом перехопить у Шахтаря молоду зірку Дніпра-1

1 липня 2024 14:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо перехоплює зірку Дніпра-1 Валентина Рубчинського у Шахтаря
Президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" проводить найактивніше трансферне вікно з часів початку повномасштабного російського вторгнення. Після підписання Олекандра Піхальонка кияни можуть перехопити ще одну зірку "Дніпра-1".

"Динамо" наразі дуже близько до трансферу Валентина Рубчинського, передає ТаТоТаке.

Читайте також:
Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинський. Фото: "Дніпро-1"

"Динамо" перехопить гравця у "Шахтаря"

Наприкінці минулого сезону у ЗМІ активно розповсюджувались новини щодо трансферу Рубчинського в донецький "Шахтар". Здавалося, що перехід гравця до "гірників" є лише питанням часу.

Однак джерела стверджують, що лідером у гонитві за Рубчинським наразі є столичне "Динамо". Кияни навіть почали перемовини щодо трансферу гравця.

На цю мить "Динамо" випереджає "Шахтар", житомирське "Полісся" та львівські "Карпати".

Валентин Рубчинский перейдет в Динамо
Валентин Рубчинський. Фото: "Дніпро-1"

Минулого сезону 22-річний центральний півзахисник забив один гол та зробив п’ять асистів у 28 матчах за "Дніпро-1". Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,8 млн євро.

Нагадаємо, Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Трубіна не відпустили на Олімпійські ігри, але Ротаня врятують гравці "Динамо".

Микола Шапаренко стане гравцем "Лаціо" — відома принизлива сума трансферу.

"Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.

Київське "Динамо" зробило пропозицію футболісту збірної Польщі.

футбол Динамо Футбол трансфери Дніпро-1 Валентин Рубчинський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки