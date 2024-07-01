Лаціо готує фінансово непривабливу пропозицію Динамо за Шапаренка

Футболіст "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" цього літа може залишитись без свого лідера Миколи Шапаренка. Футболіст може поїхати до топового чемпіонату.

Футболістом активно цікавиться римський "Лаціо", передає портал Calcio Mercato.

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Скільки "Лаціо" хоче витратити на Шапаренка

Згідно з інформацією джерела, керівництво "Лаціо" впевнене, що Шапаренко підійде команді та швидко адаптується до схеми Марко Бароні на позиції атакувального півзахисника.

Зацікавленість італійців підтверджує наявність їх скаутів на матчах збірної України на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині.

Футболіст "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"

Наразі римляни готують "Динамо" пропозицію за Шапаренка в розмірі 10 млн євро. Настільки маленька сума запропонована у зв’язку з тим, що у футболіста влітку 2025 року закінчується контракт з клубом.

Також відомо, що у "Лаціо" є запасний варіант у вигляді Ніколо Камб’ягі із "Емполі".

Наразі невідома реакція "Динамо" на пропозицію, оскільки вона не надійшла офіційно. При цьому президент клубу Ігор Суркіс раніше стверджував, що вартість Миколи — 300 млн євро.

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