Бешикташ цікавиться Шапаренком, але київське Динамо чекає інші пропозиції

Шапаренка попри вдалу гру на Євро хоче купити лише один закордонний клуб
Збірна України за підсумками групового етапу чемпіонату Європи-2024 завершила свої виступи на турнірі. При цьому добре себе проявив у матчах зі Словаччиною та Бельгією півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.
Попри хороший виступ, офіційно клуби з топових чемпіонатів ним не цікавились, передає ТаТоТаке.
На Шапаренка претендує один клуб
За інформацією джерела, наразі предметний інтерес до Шапаренка виявляє лише турецький "Бешикташ".
Клуб зі Стамбула цікавився Миколою ще до Євро-2024, але ні тоді, ні зараз, не отримав взаємним інтересом з Києва.
Стосовно раніше розповсюдженої інформації про інтерес до Шапаренка від римського "Лаціо", то цей варіант не подобається особисто футболісту. До того ж клуб не любить платити великі суми за гравців, тоді як "Динамо" розраховує мінімум на 15 млн євро.
Шапаренко минулого сезону відновився від важкої травми коліна та у 26 матчах забив п’ять голів і зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал оцінює 25-річного футболіста в 9 млн євро.
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