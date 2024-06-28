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Шапаренка попри вдалу гру на Євро хоче купити лише один закордонний клуб

28 червня 2024 07:50
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Агабекян Карен
редактор
Бешикташ цікавиться Шапаренком, але київське Динамо чекає інші пропозиції
Микола Шапаренко у матчі зі збірною Словаччини. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України за підсумками групового етапу чемпіонату Європи-2024 завершила свої виступи на турнірі. При цьому добре себе проявив у матчах зі Словаччиною та Бельгією півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко.

Попри хороший виступ, офіційно клуби з топових чемпіонатів ним не цікавились, передає ТаТоТаке.

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Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

На Шапаренка претендує один клуб

За інформацією джерела, наразі предметний інтерес до Шапаренка виявляє лише турецький "Бешикташ".

Клуб зі Стамбула цікавився Миколою ще до Євро-2024, але ні тоді, ні зараз, не отримав взаємним інтересом з Києва.

Стосовно раніше розповсюдженої інформації про інтерес до Шапаренка від римського "Лаціо", то цей варіант не подобається особисто футболісту. До того ж клуб не любить платити великі суми за гравців, тоді як "Динамо" розраховує мінімум на 15 млн євро.

Шапаренко минулого сезону відновився від важкої травми коліна та у 26 матчах забив п’ять голів і зробив п’ять асистів. Авторитетний статистичний портал оцінює 25-річного футболіста в 9 млн євро.

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футбол
Динамо
Футбол трансфери
Микола Шапаренко
Бешикташ

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