Бешикташ интересуется Шапаренко, но киевское "Динамо" ждет другие предложения

Николай Шапаренко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Сборная Украины по итогам группового этапа чемпионата Европы-2024 завершила выступления на турнире. При этом хорошо себя проявил в матчах со Словакией и Бельгией полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

Несмотря на хорошее выступление, официально клубы из топовых чемпионатов им не интересовались, передает ТаТоТаке.

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На Шапаренко претендует один клуб

По информации источника, пока предметный интерес к Шапаренко проявляет только турецкий "Бешикташ".

Клуб из Стамбула интересовался Николаем еще до Евро-2024, но ни тогда, ни сейчас, не получил взаимный интерес из Киева.

Что касается ранее распространенной информации об интересе Шапаренко от римского "Лацио", то этот вариант не нравится лично футболисту. К тому же клуб не любит платить большие суммы за игроков, в то время как "Динамо" рассчитывает на минимум на 15 млн евро.

Шапаренко в прошлом сезоне восстановился от тяжелой травмы колена и в 26 матчах забил пять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал оценивает 25-летнего футболиста в 9 млн евро.

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