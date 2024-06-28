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Шапаренко, несмотря на удачную игру на Евро, хочет купить только один зарубежный клуб

28 июня 2024 07:50
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Агабекян Карен
редактор
Бешикташ интересуется Шапаренко, но киевское "Динамо" ждет другие предложения
Николай Шапаренко в матче со сборной Словакии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по итогам группового этапа чемпионата Европы-2024 завершила выступления на турнире. При этом хорошо себя проявил в матчах со Словакией и Бельгией полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.

Несмотря на хорошее выступление, официально клубы из топовых чемпионатов им не интересовались, передает ТаТоТаке.

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Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

На Шапаренко претендует один клуб

По информации источника, пока предметный интерес к Шапаренко проявляет только турецкий "Бешикташ".

Клуб из Стамбула интересовался Николаем еще до Евро-2024, но ни тогда, ни сейчас, не получил взаимный интерес из Киева.

Что касается ранее распространенной информации об интересе Шапаренко от римского "Лацио", то этот вариант не нравится лично футболисту. К тому же клуб не любит платить большие суммы за игроков, в то время как "Динамо" рассчитывает на минимум на 15 млн евро.

Шапаренко в прошлом сезоне восстановился от тяжелой травмы колена и в 26 матчах забил пять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал оценивает 25-летнего футболиста в 9 млн евро.

Напомним, за Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из "Бенфики".

"Жирона" нашла замену Довбику и определилась с будущим форварда.

Николай Шапаренко станет игроком легендарного клуба

Ярмоленко назвал игрока, который является лидером сборной Украины. 

Забарный назвал футболиста сборной Украины, который плохо сыграл на Евро-2024.

Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024.

футбол
Динамо
Футбол трансферы
Николай Шапаренко
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