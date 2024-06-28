Бешикташ интересуется Шапаренко, но киевское "Динамо" ждет другие предложения

Шапаренко, несмотря на удачную игру на Евро, хочет купить только один зарубежный клуб
Сборная Украины по итогам группового этапа чемпионата Европы-2024 завершила выступления на турнире. При этом хорошо себя проявил в матчах со Словакией и Бельгией полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко.
Несмотря на хорошее выступление, официально клубы из топовых чемпионатов им не интересовались, передает ТаТоТаке.
На Шапаренко претендует один клуб
По информации источника, пока предметный интерес к Шапаренко проявляет только турецкий "Бешикташ".
Клуб из Стамбула интересовался Николаем еще до Евро-2024, но ни тогда, ни сейчас, не получил взаимный интерес из Киева.
Что касается ранее распространенной информации об интересе Шапаренко от римского "Лацио", то этот вариант не нравится лично футболисту. К тому же клуб не любит платить большие суммы за игроков, в то время как "Динамо" рассчитывает на минимум на 15 млн евро.
Шапаренко в прошлом сезоне восстановился от тяжелой травмы колена и в 26 матчах забил пять голов и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал оценивает 25-летнего футболиста в 9 млн евро.
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