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Сборная Украины прекратила выступления на чемпионате Европы

26 июня 2024 20:59
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Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и вылетела с Евро-2024
Атака футболистов сборной Украины. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В решающем матче третьего группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграла с Бельгией. Команде Сергея Реброва нужна была победа, чтобы выйти в плей-офф турнира. 

Наставник "сине-желтых" удивил стартовым составом на игру, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Роман Яремчук в матче против Бельгии
Яремчук борется с Онана. Фото: Reuters/Lee Smith

Как Украина сыграла с Бельгией 

Украина — Бельгия — 0:0 (0:0) 

Голов нет

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток (Ярмоленко, 80), Матвиенко (капитан), Миколенко (Зинченко, 56) — Шапаренко (Малиновский, 69), Бражко (Степаненко, 69), Судаков — Яремчук (Ванат, 69), Довбик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Бельгия: Кастельс — Вертонген, Фаес, Теате, Кастань — Де Брюйне (капитан), Онана, Тилеманс (Карраско, 60) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 89), Троссард (Мангаля, 60). 

Тренер: Доменико Тедеско. 

Команда Сергея Реброва активно начала поединок. Украинцы уделяли пристальное внимание обороне, но не забывали про атаки. Крайние защитники "сине-желтых" не позволяли Лукаку, Онана и Доку свободно чувствовать себя на флангах. Довбик и Яремчук при первой же возможности забегали в чужую штрафную. 

Александр Тимчик
Тимчик блокирует Доку. Фото: Reuters/Lee Smith

Но первый опасный момент создали бельгийцы. Де Брюйне сделал передачу к воротам Трубина, Лукаку в борьбе с двумя защитниками сумел пробить низом. Украинский голкипер справился с угрозой. Команда Реброва ответила на 27-й минуте. Довбик получил мяч в чужой штрафной, но вместо передачи на свободного Яремчука отпасовал назад, и Судаков пробил выше ворот. Через минуту Миколенко навесил к бельгийским воротам слева, Яремчук бил головой, но счет остался прежним. 

Артем Довбик
Довбик и Тилеманс. Фото: Reuters/Leonhard Simon

На 42-й минуте уже Яремчук опасно прострелил вдоль ворот Кастельса, но Довбик не успел дотянуться до мяча. Помимо этого команды обменялись прямыми ударами со штрафного: Де Брюйне не сумел перехитрить Трубина, а Кастельс не дал забить Судакову. 

Николай Шапаренко
Шапаренко и Бражко против Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Начало второго тайма прошло в равной борьбе, но без опасных моментов. На 57-й минуте Доку прострелил вдоль ворот Трубина. Никто из футболистов не успел замкнуть его передачу. На 64-й минуте голкипер сборной Украины справился с ударом Лукаку, а восемь минут спустя Трубин не позволил забить уже Карраско. На 82-й минуте Малиновский чуть не забил прямым ударом с углового, но Кастельс выбил мяч с линии поля. 

Матч закончился нулевой ничьей. Украинцы хорошо сыграли с бельгийцами, завоевали ничью, набрали четыре очка в трех матчах. Этого не хватило для выхода в плей-офф. Команда Реброва финишировала на последнем месте в квартете. Бельгия стала второй и сыграет в плей-офф с французами. 

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футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу

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