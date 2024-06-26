Збірна України зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024

Збірна України припинила виступ на чемпіонаті Європи
У вирішальному матчі третього групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграла із Бельгією. Команді Сергія Реброва потрібна була перемога, щоб вийти у плей-офф турніру.
Наставник "синьо-жовтих" здивував стартовим складом на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.
Сергій Ребров обрав на матч схему із трьома центральними захисниками та двома форвардами. Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко розпочали поєдинок на лаві запасних, як і травмовані Віктор Циганков та Михайло Мудрик. Натомість до основного складу повернувся Віталій Миколенко.
Як Україна зіграла із Бельгією
Україна — Бельгія — 0:0 (0:0)
Голів немає
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 80), Матвієнко (капітан), Миколенко (Зінченко, 56) — Шапаренко (Маліновський, 69), Бражко (Степаненко, 69), Судаков — Яремчук (Ванат, 69), Довбик.
Тренер: Сергій Ребров.
Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фаєс, Теате, Кастань — Де Брюйне (капітан), Онана, Тілеманс (Карраско, 60) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 89), Троссард (Мангаля, 60).
Тренер: Доменіко Тедеско.
Команда Сергія Реброва активно розпочала поєдинок. Українці приділяли пильну увагу обороні, але не забували про атаки. Крайні захисники "синьо-жовтих" не дозволяли Лукаку, Онана та Доку вільно почуватися на флангах. Довбик і Яремчук за першої ж нагоди забігали в чужий штрафний.
Але перший небезпечний момент утворили бельгійці. Де Брюйне зробив передачу до воріт Трубіна, Лукаку у боротьбі з двома захисниками зумів пробити низом. Український голкіпер упорався із загрозою. Команда Реброва відповіла на 27 хвилині. Довбик отримав м'яч у чужому штрафному майданчику, але замість передачі на вільного Яремчука відпасував назад, і Судаков пробив вище воріт. За хвилину Миколенко навісив до бельгійських воріт зліва, Яремчук бив головою, але рахунок залишився незмінним.
На 42-й хвилині вже Яремчук небезпечно прострілив уздовж воріт Кастельса, але Довбик не встиг дотягнутися до м'яча. Крім цього, команди обмінялися прямими ударами зі штрафного: Де Брюйне не зумів перехитрити Трубіна, а Кастельс не дав забити Судакову.
Початок другого тайму пройшов у рівній боротьбі, але без небезпечних моментів. На 57-й хвилині Доку прострілив уздовж воріт Трубіна. Ніхто із футболістів не встиг замкнути його передачу. На 64-й хвилині голкіпер збірної України впорався з ударом Лукаку, а через вісім хвилин Трубін не дозволив забити вже Карраско. На 82-й хвилині Маліновський мало не забив прямим ударом із кутового, але Кастельс вибив м'яч із лінії поля.
Матч закінчився нульовою нічиєю. Українці добре зіграли з бельгійцями, здобули нічию, набрали чотири очки у трьох матчах. Цього не вистачило для виходу до плей-офф. Команда Реброва фінішувала на останньому місці у квартеті. Бельгія стала другою і зіграє у плей-офф із французами.
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