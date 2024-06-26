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Збірна України припинила виступ на чемпіонаті Європи

26 червня 2024 20:59
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Збірна України зіграла внічию з Бельгією та вилетіла з Євро-2024
Атака футболістів збірної України Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вирішальному матчі третього групового етапу чемпіонату Європи збірна України зіграла із Бельгією. Команді Сергія Реброва потрібна була перемога, щоб вийти у плей-офф турніру.

Наставник "синьо-жовтих" здивував стартовим складом на гру, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сергій Ребров обрав на матч схему із трьома центральними захисниками та двома форвардами. Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко розпочали поєдинок на лаві запасних, як і травмовані Віктор Циганков та Михайло Мудрик. Натомість до основного складу повернувся Віталій Миколенко.

Роман Яремчук у матчі проти Бельгії
Яремчук бореться з Онаном. Фото: Reuters/Lee Smith

Як Україна зіграла із Бельгією

Україна — Бельгія — 0:0 (0:0)

Голів немає

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток (Ярмоленко, 80), Матвієнко (капітан), Миколенко (Зінченко, 56) — Шапаренко (Маліновський, 69), Бражко (Степаненко, 69), Судаков — Яремчук (Ванат, 69), Довбик.

Тренер: Сергій Ребров.

Бельгія: Кастельс — Вертонген, Фаєс, Теате, Кастань — Де Брюйне (капітан), Онана, Тілеманс (Карраско, 60) — Доку (Бакайоко, 77), Лукаку (Опенда, 89), Троссард (Мангаля, 60).

Тренер: Доменіко Тедеско.

Команда Сергія Реброва активно розпочала поєдинок. Українці приділяли пильну увагу обороні, але не забували про атаки. Крайні захисники "синьо-жовтих" не дозволяли Лукаку, Онана та Доку вільно почуватися на флангах. Довбик і Яремчук за першої ж нагоди забігали в чужий штрафний.

Олександр Тимчик
Тимчик блокує Доку. Фото: Reuters/Lee Smith

Але перший небезпечний момент утворили бельгійці. Де Брюйне зробив передачу до воріт Трубіна, Лукаку у боротьбі з двома захисниками зумів пробити низом. Український голкіпер упорався із загрозою. Команда Реброва відповіла на 27 хвилині. Довбик отримав м'яч у чужому штрафному майданчику, але замість передачі на вільного Яремчука відпасував назад, і Судаков пробив вище воріт. За хвилину Миколенко навісив до бельгійських воріт зліва, Яремчук бив головою, але рахунок залишився незмінним.

Артем Довбик
Довбик та Тілеманс. Фото: Reuters/Leonhard Simon

На 42-й хвилині вже Яремчук небезпечно прострілив уздовж воріт Кастельса, але Довбик не встиг дотягнутися до м'яча. Крім цього, команди обмінялися прямими ударами зі штрафного: Де Брюйне не зумів перехитрити Трубіна, а Кастельс не дав забити Судакову.

Микола Шапаренко
Шапаренко та Бражко проти Де Брюйне. Фото: Reuters/Leonhard Simon

Початок другого тайму пройшов у рівній боротьбі, але без небезпечних моментів. На 57-й хвилині Доку прострілив уздовж воріт Трубіна. Ніхто із футболістів не встиг замкнути його передачу. На 64-й хвилині голкіпер збірної України впорався з ударом Лукаку, а через вісім хвилин Трубін не дозволив забити вже Карраско. На 82-й хвилині Маліновський мало не забив прямим ударом із кутового, але Кастельс вибив м'яч із лінії поля.

Матч закінчився нульовою нічиєю. Українці добре зіграли з бельгійцями, здобули нічию, набрали чотири очки у трьох матчах. Цього не вистачило для виходу до плей-офф. Команда Реброва фінішувала на останньому місці у квартеті. Бельгія стала другою і зіграє у плей-офф із французами.

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Збірна України з футболу
Євро-2024
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