Лацио готовит финансово непривлекательное предложение Динамо за Шапаренко

Футболист "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" этим летом может остаться без своего лидера Николая Шапаренко. Футболист может поехать в топовый чемпионат.

Футболистом активно интересуется римский "Лацио", передает портал Calcio Mercato.

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Сколько "Лацио" хочет потратить на Шапаренко

Согласно информации источника, руководство "Лацио" уверено, что Шапаренко подойдет команде и быстро адаптируется к схеме Марко Барони на позиции атакующего полузащитника.

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Футболист "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Теперь римляне готовят "Динамо" предложение за Шапаренко в размере 10 млн евро. Столь маленькая сумма предложена в связи с тем, что у футболиста летом 2025 года истекает контракт с клубом.

Также известно, что у "Лацио" есть запасной вариант в виде Николо Камбьяги из "Эмполи".

Пока неизвестна реакция "Динамо" на предложение, поскольку оно не поступила официально. При этом президент клуба Игорь Суркис ранее утверждал, что стоимость Николая составляет 300 млн евро.

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