Беллінгем може пропустити матч збірних Англії та Швейцарії на Євро-2024

Джуд Беллінгем обурюється рішенням судді. Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник мадридського "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем, найімовірніше, пропустить чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи з футболу. Суперником "трьох левів" стане національна команда Швейцарії.

УЄФА збирається дискваліфікувати Беллінгема, повідомляє Mirror.

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У поєдинку 1/8 Євро-2024 збірна Англії здобула вольову перемогу над Словаччиною. Джуд Беллінгем перевів гру в овертайм на 5-й доданій до другого тайму хвилині, а потім вирішальний м'яч забив Харрі Кейн.

Джуд Беллінгем та Харрі Кейн святкують гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Що зробив Беллінгем

Півзахисник збірної Англії дуже емоційно святкував і свій гол, і перемогу "трьох левів". Він декілька разів продемонстрував на полі образливий жест, доторкнувшись рукою до мошонки.

В УЄФА вивчають цей інцидент, який може коштувати Беллінгему участі у чвертьфіналі Євро-2024. Не виключено, що на молодого футболіста чекає дискваліфікація терміном на один матч.

Сам Беллінгем уже відреагував на цей скандал і написав, що жест був адресований його друзям на трибуні. За словами гравця, це був жарт, який зрозумілий лише його товаришам. При цьому півзахисник зазначив, що з повагою ставиться до збірної Словаччини та тієї гри, яку ця команда продемонструвала у 1/8 чемпіонату Європи.

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