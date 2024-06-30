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Англія лише в овертаймі обіграла Словаччину та пробилася до чвертьфіналу Євро-2024

30 червня 2024 22:12
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Агабекян Карен
редактор
Євро-2024: збірна Англії перемогла Словаччину у 1/8 фіналу
Беллінгем зрівняв рахунок у матчі. Фото: УЄФА
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Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 відбувся другий день матчів 1/8 фіналу. Збірна Англії, як фаворит, зіграла зі Словаччиною.

Англії вдалося наприкінці основного часу врятуватись, а в овертаймі вирвали перемогу в матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Англія — Словаччина

Англія у властивій собі манері не активно розпочала матч. Потім вони пропустили на 25 хвилині. Куцка з правого флангу зіграв головою на Стрєлєца й той вивів Шранца на побачення з голкіпером — 0:1.

До перерви Англія не могла налагодити гру в нападі.

На початку другого тайму Англія забила. Фоден завершив простріл Тріпп'єра. Однак гол довелося скасувати через офсайд.

Англія змогла зрівняти рахунок лише на п'ятій доданій хвилині до другого тайму. Після стандарту на ближню штангу гравець скинув головою м'яч у центр штрафного майданчика, де Беллінгем ударом через себе зрівняв рахунок.

Англії вдалося перевести матч до овертайму, де на початку Кейн вивів команду вперед. Харрі вдало підібрав м'яч та приніс перемогу команді.

Англія — Словаччина — 2:1

Голи: Беллінгем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25

Англія: Пікфорд — Уокер, Стоунз, Гейї, Тріпп'єр (Палмер, 66) — Мейну (Езе, 84), Райс — Сака, Беллінгем (Конса, 106), Фоден (Тоун, 90 +4) — Кейн (Беллінгем, 106).

Словаччина: Дубравка — Пекарік (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ханцко — Куцька (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьомбер, 90+3), Стрілець (Боженик, 61), Гараслін (Суслов, 61).

Попередження: Гейї, Мейну, Беллінгем, Пекарік — Куцка, Шкріньяр, Вавро, Дьомбер

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