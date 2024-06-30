Евро-2024: сборная Англии победила Словакию в 1/8 финала

Беллингем сравнял счет в матче. Фото: УЕФА

На чемпионате Европы-2024 прошел второй день матчей 1/8 финала. Сборная Англии в качестве фаворита сыграла со Словакией.

Англии удалось в конце основного времени спастись, а в овертайме вырвали победу в матче, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Англия — Словакия

Англия в присущей себе манере не активно начала матч. Затем они пропустили на 25-й минуте. Куцка с правого фланга сыграл головой на Стрелеца и тот вывел Шранца на свидание с голкипером — 0:1.

До перерыва Англия никак не могла наладить игру в нападении.

В начале второго тайма Англия забила. Фоден завершил прострел Триппьера. Однако гол пришлось отменить из-за офсайда.

Англия смогла сравнять счет только на пятой добавленной минуте ко второму тайму. После стандарта на ближнюю штангу игрок сбросил головой мяч в центр штрафной, где Беллингем ударом через себя сравнял счет.

Англии удалось перевести матч в овертайм, где в самом начале Кейн вывел команду вперед. Харри удачно подобрал мяч и принес победу команде.

Англия — Словакия — 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 — Шранц, 25

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер (Палмер, 66) — Мейну (Эзе, 84), Райс — Сака, Беллингем (Конса, 106), Фоден (Тоун, 90+4) — Кейн (Беллингем, 106).

Словакия: Дубравка — Пекарик (Тупта, 109), Вавро, Шкриньяр, Ханцко — Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81) — Шранц (Дьомбер, 90+3), Стрелец (Боженик, 61), Гараслин (Суслов, 61).

Предупреждения: Гейи, Мейну, Беллингем, Пекарик — Куцка, Шкриньяр, Вавро, Дьомбер

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