Швейцария победила Италию 2-0 и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Игроки сборной Швейцарии. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы по футболу в Германии стартовал плей-офф. В первом матче действующий чемпион Италия сыграла против Швейцарии.

Матч завершился победой швейцарцев со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Швейцария — Италия

Швейцария мощно начала матч, загнав итальянцев в глубокую защиту. Подопечные Лучано Спалетти лишь после первых десяти минут подняли голову вверх.

Первый опасный момент в матче случился на 24-й минуте. После заброса на левый фланг штрафной площадки Эмболо пробил в дальний угол ворот, но Доннарума спас Италию.

Первый гол болельщики увидели на 37-й минуте, когда Варгас прострелил с левого фланга в центр штрафной, где Фройлер пробил точно в ближний угол ворот.

В концовке первого тайма Доннарума и штанга спасли Италию. Ридер со штрафного с правого фланга закрутил мяч в ближний угол ворот, где вратарь Италии отбил "круглого" в штангу.

Второй тайм Швейцария начала с гола. Варгас из левого края штрафной пробил точно в дальнюю девятку ворот.

После второго забитого мяча Швейцарию дважды спасла штанга. При этом Италия не заслужила в этой игре на ничью.

Швейцария — Италия — 2:0

Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46

Швейцария: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Ридер (Стергиу, 71), Фройлер, Джака, Эбишер — Варгас (Цубер, 71), Ндойе (Сьерро, 77) — Эмболо (Дуа, 77).

Главный тренер: Мурат Якин

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбьяцо, 75) — Кристанте (Пеллегрини, 75), Фаджоли (Фраттези, 86), Барелла (Ретеги, 64) — Кьеза, Скамакка, Эль Шаарави (Дзакканьи, 46).

Главный тренер: Лучано Спалетти

Предупреждения: Барелла, Эль Шаарави, Манчини

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