Евро-2024: суперкомпьютер назвал фаворитов первого раунда плей-офф

Искусственный интеллект назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024
На чемпионате Европы-2024 завершился групповой этап турнира. Теперь 16 команд сыграют матчи на выбывание в 1/8 финала.
Искусственный интеллект Opta перед стартом плей-офф спрогнозировал фаворитов 1/8 финала Евро-2024.
Результаты анализа 1/8 финала от суперкомпьютера
В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 пройдет восемь матчей, где сыграют те, кто лучше выступил в группе, и кто хуже.
Самой ровной парой на этом этапе стало противостояние Франции и Бельгии. Обе команды стали вторыми в своих группах, но компьютер считает фаворитом французов.
Удивил прогноз на матч Швейцарии против действующих чемпионов Европы Италии. Искусственный интеллект отдал преимущество швейцарцам.
Самая большая разница в силе соперников будет в матче Испания — Грузия, где команда из Пиренеев — фаворит.
- Испания (фаворит) — Грузия;
- Германия (фаворит) — Дания;
- Португалия (фаворит) — Словения;
- Франция (фаворит) — Бельгия;
- Румыния — Нидерланды (фаворит);
- Австрия (фаворит) — Турция;
- Англия (фаворит) — Словакия;
- Швейцария (фаворит) — Италия.
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