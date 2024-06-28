Евро-2024: суперкомпьютер назвал фаворитов первого раунда плей-офф

Криштиану Роналду на Евро-2024. Фото: x.com/EURO2024

На чемпионате Европы-2024 завершился групповой этап турнира. Теперь 16 команд сыграют матчи на выбывание в 1/8 финала.

Искусственный интеллект Opta перед стартом плей-офф спрогнозировал фаворитов 1/8 финала Евро-2024.

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Результаты анализа 1/8 финала от суперкомпьютера

В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 пройдет восемь матчей, где сыграют те, кто лучше выступил в группе, и кто хуже.

Самой ровной парой на этом этапе стало противостояние Франции и Бельгии. Обе команды стали вторыми в своих группах, но компьютер считает фаворитом французов.

Удивил прогноз на матч Швейцарии против действующих чемпионов Европы Италии. Искусственный интеллект отдал преимущество швейцарцам.

Самая большая разница в силе соперников будет в матче Испания — Грузия, где команда из Пиренеев — фаворит.

Испания (фаворит) — Грузия;

Германия (фаворит) — Дания;

Португалия (фаворит) — Словения;

Франция (фаворит) — Бельгия;

Румыния — Нидерланды (фаворит);

Австрия (фаворит) — Турция;

Англия (фаворит) — Словакия;

Швейцария (фаворит) — Италия.

Прогноз на 1/8 финала Евро-2024. Фото: Opta

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