Євро-2024: суперкомп'ютер назвав фаворитів першого раунду плей-оф

Кріштіану Роналду на Євро-2024. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи-2024 завершився груповий етап турніру. Тепер 16 команд зіграють матчі на вибування у 1/8 фіналу.

Штучний інтелект Opta перед стартом плей-оф спрогнозував фаворитів 1/8 фіналу Євро-2024.

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Результати аналізу 1/8 фіналу від суперкомп'ютера

У 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 пройде вісім матчів, де зіграють ті, хто краще виступив у групі, і хто гірше.

Найрівнішою парою на цьому етапі стало протистояння Франції та Бельгії. Обидві команди стали другим у своїх групах, але комп'ютер вважає фаворитом французів.

Здивував прогноз на матч Швейцарії проти чинних чемпіонів Європи Італії. Штучний інтелект надав перевагу швейцарцям.

Найбільша різниця в силі суперників буде у матчі Іспанія — Грузія, де команда з Піренеїв — фаворит.

Іспанія (фаворит) — Грузія;

Німеччина (фаворит) — Данія;

Португалія (фаворит) — Словенія;

Франція (фаворит) — Бельгія;

Румунія — Нідерланди (фаворит);

Австрія (фаворит) — Туреччина;

Англія (фаворит) — Словаччина;

Швейцарія (фаворит) — Італія.

Прогноз на 1/8 фіналу Євро-2024. Фото: Opta

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