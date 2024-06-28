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Штучний інтелект назвав фаворитів 1/8 фіналу Євро-2024

28 червня 2024 14:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Євро-2024: суперкомп'ютер назвав фаворитів першого раунду плей-оф
Кріштіану Роналду на Євро-2024. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 завершився груповий етап турніру. Тепер 16 команд зіграють матчі на вибування у 1/8 фіналу.

Штучний інтелект Opta перед стартом плей-оф спрогнозував фаворитів 1/8 фіналу Євро-2024.

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Прогноз на 1/8 фіналу Євро-2024.
Збірна Грузії сенсаційно вийшла до 1/8 фіналу Євро-2024. Фото: x.com/EURO2024

Результати аналізу 1/8 фіналу від суперкомп'ютера

У 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 пройде вісім матчів, де зіграють ті, хто краще виступив у групі, і хто гірше.

Найрівнішою парою на цьому етапі стало протистояння Франції та Бельгії. Обидві команди стали другим у своїх групах, але комп'ютер вважає фаворитом французів.

Здивував прогноз на матч Швейцарії проти чинних чемпіонів Європи Італії. Штучний інтелект надав перевагу швейцарцям.

Найбільша різниця в силі суперників буде у матчі Іспанія — Грузія, де команда з Піренеїв — фаворит.

  • Іспанія (фаворит) — Грузія;
  • Німеччина (фаворит) — Данія;
  • Португалія (фаворит) — Словенія;
  • Франція (фаворит) — Бельгія;
  • Румунія — Нідерланди (фаворит);
  • Австрія (фаворит) — Туреччина;
  • Англія (фаворит) — Словаччина;
  • Швейцарія (фаворит) — Італія.
Прогноз на 1/8 фіналу Євро-2024.
Прогноз на 1/8 фіналу Євро-2024. Фото: Opta

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футбол
Кріштіану Роналду
Євро-2024 по футболу
Чемпіонат Європи
Збірна Грузії з футболу

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