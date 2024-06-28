Євро-2024: суперкомп'ютер назвав фаворитів першого раунду плей-оф

Штучний інтелект назвав фаворитів 1/8 фіналу Євро-2024
На чемпіонаті Європи-2024 завершився груповий етап турніру. Тепер 16 команд зіграють матчі на вибування у 1/8 фіналу.
Штучний інтелект Opta перед стартом плей-оф спрогнозував фаворитів 1/8 фіналу Євро-2024.
Результати аналізу 1/8 фіналу від суперкомп'ютера
У 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 пройде вісім матчів, де зіграють ті, хто краще виступив у групі, і хто гірше.
Найрівнішою парою на цьому етапі стало протистояння Франції та Бельгії. Обидві команди стали другим у своїх групах, але комп'ютер вважає фаворитом французів.
Здивував прогноз на матч Швейцарії проти чинних чемпіонів Європи Італії. Штучний інтелект надав перевагу швейцарцям.
Найбільша різниця в силі суперників буде у матчі Іспанія — Грузія, де команда з Піренеїв — фаворит.
- Іспанія (фаворит) — Грузія;
- Німеччина (фаворит) — Данія;
- Португалія (фаворит) — Словенія;
- Франція (фаворит) — Бельгія;
- Румунія — Нідерланди (фаворит);
- Австрія (фаворит) — Туреччина;
- Англія (фаворит) — Словаччина;
- Швейцарія (фаворит) — Італія.
Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".
За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".
Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.
Ребров мав конфлікт з одним із лідерів збірної України — про кого йдеться.
Збірна України отримає призові за Євро-2024 — скільки заробила команда.
Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024.
Читайте Новини.LIVE!