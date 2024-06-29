Швейцарія перемогла Італію 2-0 і вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Гравці збірної Швейцарії. Фото: x.com/EURO2024

На чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині стартував плей-оф. У першому матчі чинний чемпіон Італія зіграла проти Швейцарії.

Матч завершився перемогою швейцарців із рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Швейцарія — Італія

Швейцарія потужно розпочала матч, загнавши італійців у глибокий захист. Підопічні Лучано Спалетті лише після перших десяти хвилин підняли голову догори.

Перший небезпечний момент у матчі стався на 24-й хвилині. Після закидання на лівий фланг штрафного майданчика Емболо пробив у дальній кут воріт, але Доннарума врятував Італію.

Перший гол уболівальники побачили на 37-й хвилині, коли Варгас прострілив з лівого флангу в центр штрафного майданчика, де Фройлер пробив точно у ближній кут воріт.

Наприкінці першого тайму Доннарума та штанга врятували Італію. Рідер зі штрафного з правого флангу закрутив м'яч у ближній кут воріт, де воротар Італії відбив "круглого" у штангу.

Другий тайм Швейцарія розпочала з голу. Варгас із лівого краю штрафного пробив точно у дальню дев'ятку воріт.

Після другого забитого м'яча Швейцарію двічі врятувала штанга. При цьому Італія не заслужила у цій грі на нічию.

Швейцарія — Італія — 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46

Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер (Стергіу, 71), Фройлер, Джака, Ебішер — Варгас (Цубер, 71), Ндойє (Сьєрро, 77) — Емболо (Дуа, 77).

Головний тренер: Мурат Якін

Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан (Камб'яцо, 75) — Крістанте (Пеллегріні, 75), Фаджолі (Фраттезі, 86), Барелла (Ретегі, 64) — К'єза, Скамакка, Ель Шаараві (Д4).

Головний тренер: Лучано Спалетті

Попередження: Барелла, Ель Шаараві, Манчіні

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