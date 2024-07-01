Беллингем может пропустить матч сборных Англии и Швейцарии на Евро-2024

Лидера сборной Англии могут дисквалифицировать — что сделал Беллингем
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем, вероятнее всего, пропустит четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу. Соперником "трех львов" станет национальная команда Швейцарии.
УЕФА собирается дисквалифицировать Беллингема, сообщает Mirror.
В поединке 1/8 Евро-2024 сборная Англии одержала волевую победу над Словакией. Джуд Беллингем перевел игру в овертайм на 5 добавленной ко второму тайму минуте, а затем решающий мяч забил Харри Кейн.
Что сделал Беллингем
Полузащитник сборной Англии очень эмоционально праздновал и свой гол, и победу "трех львов". Он несколько раз продемонстрировал на поле оскорбительный жест, потрогав рукой мошонку.
В УЕФА изучают этот инцидент, который может стоить Беллингему участия в четвертьфинале Евро-2024. Не исключено, что молодого футболиста ждет дисквалификация сроком на один матч.
Сам Беллингем уже отреагировал на этот скандал и написал, что жест был адресован его друзьям на трибуне. По словам игрока, это была шутка, которая понятна только его товарищам. При этом полузащитник отметил, что с уважением относится ко сборной Словакии и той игре, которую эта команда продемонстрировала в 1/8 чемпионата Европы.
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