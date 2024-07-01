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Лидера сборной Англии могут дисквалифицировать — что сделал Беллингем

1 июля 2024 18:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем может пропустить матч сборных Англии и Швейцарии на Евро-2024
Джуд Беллингем возмущается решению судьи. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем, вероятнее всего, пропустит четвертьфинальный поединок чемпионата Европы по футболу. Соперником "трех львов" станет национальная команда Швейцарии.

УЕФА собирается дисквалифицировать Беллингема, сообщает Mirror

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В поединке 1/8 Евро-2024 сборная Англии одержала волевую победу над Словакией. Джуд Беллингем перевел игру в овертайм на 5 добавленной ко второму тайму минуте, а затем решающий мяч забил Харри Кейн. 

Джуд Беллингем и Харри Кейн
Джуд Беллингем и Харри Кейн празднуют гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Что сделал Беллингем 

Полузащитник сборной Англии очень эмоционально праздновал и свой гол, и победу "трех львов". Он несколько раз продемонстрировал на поле оскорбительный жест, потрогав рукой мошонку. 

В УЕФА изучают этот инцидент, который может стоить Беллингему участия в четвертьфинале Евро-2024. Не исключено, что молодого футболиста ждет дисквалификация сроком на один матч. 

Сам Беллингем уже отреагировал на этот скандал и написал, что жест был адресован его друзьям на трибуне. По словам игрока, это была шутка, которая понятна только его товарищам. При этом полузащитник отметил, что с уважением относится ко сборной Словакии и той игре, которую эта команда продемонстрировала в 1/8 чемпионата Европы. 

Напомним, Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.

Шапаренко станет игроком "Лацио" — известна унизительная сумма трансфера. 

"Динамо" сделало предложение футболисту сборной Польши. 

"Динамо" в ближайшее время перехватит у "Шахтера" молодую звезду "Днепра-1". 

скандал спорт футбол Евро-2024 Джуд Беллингем Сборная Англии по футболу

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