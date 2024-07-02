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Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024

2 липня 2024 09:27
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Кевін Де Брюйне грубо відповів журналістам після поразки збірної Бельгії
Кевін Де Брюйне після поразки від збірної Франції. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
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Збірна Бельгії пропустила гол від Франції наприкінці поєдинку 1/8 чемпіонату Європи з футболу. М'яч у свої ворота забив захисник Ян Вертонген, команда якого не завершила виступи на турнірі.

Капітан "червоних дияволів" Кевін Де Брюйне не зумів стримати емоції на післяматчевій пресконференції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Команди Франції та Бельгії продемонстрували рівну гру в одному з матчів 1/8 плей-офф Євро-2024. Коли до кінця поєдинку залишалося декілька хвилин, здавалося, що зустріч закінчиться серією пенальті. Однак Ян Вертонген після удару Рандаля Коло Муані забив гол у власні ворота. Бельгія вже не встигла відігратися.

Що Де Брюйне сказав про матч із Францією

Капітан збірної Бельгії був лідером своєї команди у поєдинку з "триколірними". Кевін Де Брюйне декілька разів міг вивести "червоних дияволів" уперед, але французький воротар Майк Меньян не пропустив у свої ворота.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне із сім'єю після матчу. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Після фінального свистка Де Брюйне підтвердив, що його команда мала чіткий план на гру з французами. За словами досвідченого півзахисника, ця концепція гри працювала, але зіпсував випадковий автогол.

Кевіна засмутив питання журналіста про "золоте покоління" збірної Бельгії, яке так нічого не виграло у національній команді. Йдеться про таких футболістів, як Еден Азар, Ромелу Лукаку, Тібо Куртуа та сам Де Брюйне. Майже десять років цього складу "червоних дияволів" передбачали перемогу на міжнародному турнірі.

"Це дурість, повна нісенітниця. Хіба у Німеччини, Франції чи Іспанії не золоте покоління? У багатьох команд хороший підбір футболістів", — відповів Де Брюйне.

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